200-Meter-Sturz auf Klettersteig: Chef von Audi Italia verunglückt tödlich am Gardasee

Der italienische Audi-Direktor, Fabrizio Longo, ist am Wochenende bei einem Wanderausflug am Gardasee tödlich verunglückt.

Er galt als erfahrener Bergsteiger, dennoch endete die Bergtour auf den Adamello (3.554 Meter) am Gardasee für Audi-Direktor, Fabrizio Longo, tödlich. Der 62-Jährige verunglückte am Wochenende bei einem tragischen Bergunfall an der Grenze zwischen den Provinzen Brescia und Trient, meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Zeuge beobachtete Sturz

Longo war alleine auf einem Klettersteig kurz vor dem Gipfel unterwegs, als ein Zeuge den Sturz beobachtete und die Rettungskräfte alarmierte. Die Bergwacht entdeckte den erfahrenen Bergsteiger rund 200 Meter unterhalb der Absturzstelle, konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Longos Karriere bei Audi

Am 1. Februar 2013 wurde Longo zum Direktor von Audi Italia ernannt. "Er hatte eine große Leidenschaft für die Berge und unter seiner Führung verband Audi Italia sein Image mit dem des italienischen Wintersportverbandes. Ein schrecklicher Verlust für den Verband", sagte Fisi-Präsident Flavio Roda, der jahrelang gewinnbringend mit Longo zusammengearbeitet hatte.