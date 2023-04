Totes Mädchen im Kinderheim: 25-jähriger Verdächtiger in Wunsiedel festgenommen

Ein zehnjähriges Mädchen war Anfang April tot in ihrem Zimmer in einem Kinderheim in Wunsiedel aufgefunden worden. Nun gibt es offenbar einen weiteren Tatverdächtigen.

Anzeige

Anfang April fanden Angestellte einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im oberfränkischen Wunsiedel ein zehnjähriges Mädchen leblos in ihrem Zimmer, der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Schnell gab es Hinweise auf Fremdverschulden. Nach Polizeiangaben starb das Kind durch Gewalteinwirkung am Hals.

Im Video: Tod im Kinderheim - Zehnjährige leblos aufgefunden

Bereits seit kurz nach dem Auffinden bestand Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der auch in der Einrichtung gelebt hat. Nun wird offenbar gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Freitag (28. April) mit, dass ein 25-jähriger Deutscher in Untersuchungshaft genommen worden sei.

Gesicherte Spuren führten zum Verdächtigen

Demnach bestehe der Verdacht eines Tötungs- und eines Sexualdelikts, der Mann sei am Donnerstag (27. April) vorläufig festgenommen worden. Er stamme aus dem Landkreis Wunsiedel, sei aber kein Mitarbeiter der Kinderhilfe-Einrichtung gewesen, so Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof. Bei einem Abgleich gesicherter Spuren seine eine Übereinstimmung festgestellt worden.

Der Verdächtige habe den Tatvorwurf bisher nicht eingeräumt, so das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof in einer gemeinsamen Pressemitteilung, und befinde sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.