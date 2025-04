Traditionelles Ostereierrollen mit Trump – HIER im kostenlosen Livestream anschauen

Eine tief verwurzelte US-Tradition wird auch in diesem Jahr mit Präsident Trump fortgesetzt: Vor dem Weißen Haus findet das Eierrollen statt – hier kostenlos anschauen!

Anzeige

Ostern steht vor der Tür - und auch in diesem Jahr halten die USA an einer Tradition am Weißen Haus fest: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump laden zum Ostereierrollen am Montag (21. April) ein.

Verfolgen Sie HIER live und kostenlos das Ostereierrollen mit Trump ab 16:30 Uhr!

Das Ostereierrollen am Südhang des Weißen Hauses geht offiziell auf das Jahr 1878 zurück. Damals hatten laut Darstellung des Weißen Hauses mehrere Kinder erstmals versucht, vor dem Weißen Haus Eierrollen zu spielen. Seitdem verleiht jeder US-Präsident dem Event einen persönlichen Anstrich.

Anzeige