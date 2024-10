Tragischer Fund in Bad Lauterberg: Vermisster 18-Jähriger tot aufgefunden

Seit dem 13. September galt der Teenager aus Bad Lauterberg im Harz als vermisst. Jetzt wurde seine Leiche gefunden. Die Todesursache ist bisher ungeklärt.

Am Freitag (27. September) wurde in einer Kleingartenanlage am Zollweg in Bad Lauterberg die Leiche eines Mannes gefunden. Laut Ermittlungsbehörden handelt es sich dabei um den seit dem 13. September vermissten 18-Jährigen.

Ein Hinweis führte die Polizei zum Toten. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache seien noch nicht abgeschlossen. Wie der NDR berichtet, sei der Vermisste auf Medikamente angewiesen gewesen und hätte sich daher in einem kritischen Zustand befinden können.

Aktuell wird der Leichnam des 18-Jährigen von der Rechtsmedizin in Göttingen untersucht.