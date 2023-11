Tragischer Unfall in NRW: Auto erfasst Schwangere - Frau und Kind tot

Das Wichtigste in Kürze Im nordrhein-westfälischen Hückelhoven ist es am Sonntagabend zu einem tragischen Unfall gekommen.

Ein 19-Jähriger erfasste mit seinem Auto eine Schwangere auf dem Fußgängerüberweg.

Die Frau und ihr ungeborenes Baby kamen bei dem Unfall ums Leben.

Tragischer Vorfall in Nordrhein-Westfalen: Bei einem Unfall in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ist eine schwangere Frau ums Leben gekommen - auch ihr ungeborenes Baby konnte nicht gerettet werden.

NRW: Schwangere und ungeborenes Baby sterben bei Unfall

Ein 19-Jähriger hatte die Frau am Sonntagabend (5. November) mit seinem Auto an einem Fußgängerüberweg erfasst. Die Gründe hierfür sind laut Polizei noch unbekannt. Die 31-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus starb. Die Ärzt:innen konnten auch dem ungeborenen Kind nicht mehr helfen.

Wie die "Aachener Zeitung" berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 18:55 Uhr auf der Heerstraße in Hückelhoven-Ratheim auf Höhe einer Tankstelle. Hückelhoven liegt rund 30 Kilometer südwestlich von Mönchengladbach und hat etwa 39.000 Einwohner:innen.

