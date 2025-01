Tragödie in Altenheim in Serbien: Acht Menschen sterben bei Brand

Die Flammen wüteten mitten in der Nacht. Für viele Senioren kam jede Hilfe zu spät. Der zuständige Minister äußert einen Verdacht.

Bei einem Brand in einem privaten Altenheim in der Nähe von Belgrad sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der serbische Arbeitsminister Nemanja Starovic der staatlichen Nachrichtenagentur Tanjug.

Sieben weitere Bewohner:innen des Heims in der Ortschaft Veliki Borak, 50 Kilometer südlich von Belgrad, erlitten Verletzungen.

Vermutlich Brandstiftung

Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Unglück in der Nacht zum Montag (20. Januar) durch Brandstiftung ausgelöst worden sei, sagte der Minister. Nähere Einzelheiten teilten die Behörden zunächst nicht mit. Wie Starovic weiter ausführte, verfügte das Heim über die nötige Betriebsgenehmigung und entsprach den Brandschutzanforderungen.

In Serbien, wie auch in anderen Balkanländern, hat sich der Staat aus der Altenpflege weitgehend zurückgezogen. Den Senioren stehen zahlreiche private Einrichtungen zur Verfügung, von denen einige illegal in Betrieb sind.