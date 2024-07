Kroatien: Fünf Menschen in Altersheim erschossen

In einem kroatischen Altersheim ist es zu einem Blutbad gekommen: Ein Mann ist in die Einrichtung eingedrungen und hat mehreren das Leben genommen.

In Kroatien hat ein Mann mindestens fünf Menschen in einem Altersheim erschossen. Das schrieb am Montag (22. Juli) die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf kroatische Medienberichte. Während die fünf Personen sofort gestorben seien, würden derzeit andere Opfer noch medizinisch versorgt.

Der Tatverdächtige sei zunächst vom Tatort geflüchtet. Später wurde er aber Berichten zufolge von der Polizei in einem Café in der Nähe des Altersheims gefasst. Das Motiv des Anschlags sei derzeit unbekannt und Gegenstand von Ermittlungen.

Mehr in Kürze.