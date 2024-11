Anschlag in Pakistan: Mindestens 24 Tote

In Pakistan hat es eine heftige Explosion in einem belebten Bahnhof gegeben, vermutlich ausgelöst durch Sprengstoff. Dabei kamen mindestens 24 Menschen ums Leben, es gibt zahlreiche Verletzte.

Bei einer Explosion in einem Bahnhof in der pakistanischen Unruheprovinz Baluchistan sind nach offiziellen Angaben mindestens 24 Menschen gestorben. Mehr als 40 weitere seien verletzt worden, viele schwer, teilten Behördenvertreter mit. Für die Explosion in dem belebten Bahnhof in Quetta sei wahrscheinlich ein Selbstmordattentäter verantwortlich, hieß es.

Die Balochistan Liberation Army (BLA) reklamierte die Tat für sich. Sie fordert mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz und verübt immer wieder Anschläge. Ihr Vorgehen richtet sich inzwischen aber auch gegen Großprojekte Chinas in der Region. Extremisten in der Provinz werfen der Regierung in Peking Land- und Ressourcenraub vor.

Ziel des Anschlags war der stark frequentierte Bahnhof von Quetta

"Das Ziel waren Armeeangehörige der Infanterieschule", sagte Generalinspekteur der Polizei in der Provinz Belutschistan, Mouzzam Jah Ansari, der Nachrichtenagentur Reuters. Viele Verletzte befänden sich in einem kritischen Zustand. Der leitende Polizeichef Muhammad Baloch sagte, ein Attentäter habe sich offenbar mit einer Bombe in die Luft gesprengt. Die Ermittlungen seien im Gange. "Die Explosion ereignete sich im Bahnhof, als der nach Peschawar fahrende Expresszug gerade abfahren wollte", sagte Baloch. Zum Zeitpunkt der Detonation wird der Bahnhof üblicherweise von vielen Menschen frequentiert.