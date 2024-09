Tragödie in Bremen: Mutter und zwei Kinder sterben bei Feuer im Kinderzimmer

In Bremen sind eine Mutter und zwei Kinder in einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Das Wichtigste in Kürze Ein Wohnungsbrand hat einer 35-jährigen Frau und zwei Kindern das Leben gekostet.

Mutter und Kinder wurden leblos im Kinderzimmer gefunden und konnten nicht wiederbelebt werden.

Der 36-jährige Vater kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei einem Feuer in einem Kinderzimmer sind in Bremen eine Mutter und zwei Kinder ums Leben gekommen. Der Brand sei in der Nacht in einer Wohnung im Ortsteil Ellener Feld ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos

Die sofort angerückten Rettungskräfte seien mit Atemschutztrupps in die Brandwohnung eingedrungen, wo sie die 35-jährige Mutter und die beiden drei und sechs Jahre alten Kinder leblos im Kinderzimmer entdeckten.

Der Rettungsdienst habe sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. "Leider ohne Erfolg", so die Feuerwehr. Der 36-jährige Vater, der offenbar noch eigene Löschversuche unternommen habe, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

