Am Freitag (13. Januar) hat das deutsche Handball-Team sein erstes WM-Spiel in Polen. Mit Spannung, aber auch Vorfreude trifft die DHB-Auswahl auf Katar.

Die deutschen Handballer sind nun in ihrem WM-Spielort Kattowitz gelandet. Am Freitag (13. Januar) steht die erste Bewährungsprobe an. Trainer Alfred Gislason ist voller Elan, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und auch die Spieler freuen sich. "Alle brennen darauf, dass es endlich losgeht", sagte der Bundestrainer gegenüber der dpa. Das mit Spannung erwartete Auftaktspiel der DHB-Auswahl gegen Asienmeister Katar findet diesen Freitag (18:00 Uhr) statt.

Die DHB-Auswahl will mit Leidenschaft und Teamgeist nach zuletzt sieben medaillenlosen Turnieren den verloren gegangenen Anschluss an die Weltspitze wieder herstellen und ein Millionenpublikum vor den heimischen Fernsehgeräten begeistern. "Wir wollen den Handball voranbringen", verkündete DHB-Sportvorstand Axel Kromer nach Ankunft in Polen.

Rückraumspieler Paul Drux vom Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin brachte die Stimmung im Team, das am Donnerstagmittag (12. Januar) mit rund 45-minütiger Verspätung im polnischen Vorrundenort landete, auf den Punkt: "Das Kribbeln nimmt zu. Wir sind alle voller Vorfreude".

Zehn Tage haben sich die Spieler vorbereitet. "Alle freuen sich auf ein tolles Turnier", berichtete Kromer. Torwart Andreas Wolff, einer von noch fünf Europameistern von 2016 im 16-köpfigen WM-Aufgebot, formulierte den Anspruch: "Wir wollen international wieder Anerkennung finden und zu den Mannschaften zählen, gegen die man nicht spielen möchte".

Katar wird ein unbequemer erster Gegner

Die nächsten zweieinhalb Wochen werden zeigen, ob es zu mehr reicht als dem Einzug ins Viertelfinale. Das haben Spieler und Verband immer wieder als WM-Ziel genannt. Katar ist erstmal ein unbequemer Gegner. Auch Gislason rechnet mit einer kniffligen Aufgabe. "Katar hat eine technisch begabte und erfahrene Mannschaft, die auch körperlich sehr stark ist. Sie haben viel Wurf-Power aus dem Rückraum", sagte Gislason und forderte: "Fakt ist: Wir müssen über 60 Minuten ein richtig gutes Spiel machen, um sie zu schlagen".