Traurige Gewissheit: Vermisste 29-jährige Frau aus Witzenhausen tot aufgefunden

Seit Dienstag fehlte jede Spur von Keeanna Jolene E. Jetzt wurde ihr lebloser Körper gefunden. Die Polizei ermittelt.

Die Suche nach der 29-Jährigen aus Witzenhausen nahm nun ein trauriges Ende. Die junge Frau wurde leblos im Bereich von Großalmerode gefunden.

Keeanna Jolene sei am Mittwochmorgen (4. März) als vermisst gemeldet worden. Am Vortag habe sie nach eigenen Angaben einen Bekannten in Kassel besuchen wollen, sei aber nicht dort angekommen. "Seit Dienstagabend, 18 Uhr ist die Vermisste nun unbekannten Aufenthalts", meldete die Polizei.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesumstände der jungen Frau zu untersuchen. Bisherige Ermittlungsergebnisse wiesen nicht auf eine Straftat hin.