Trüber Himmel: Kanadische Feuer beeinflussen die Luftqualität in Süddeutschland

Man schaut aus dem Fenster und trotz Sonne pur ist der Himmel über Teilen Deutschlands trüb. Grund dafür sind die kanadischen Waldbrände, deren Rußpartikel bis nach Mitteleuropa gelangen.

Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder im Südwesten Deutschlands lebt, kann den stellenweise getrübten Himmel selbst sehen. Grund für die trübe Luftqualität sind die anhaltenden Waldbrände in Kanada.

Eine Luftströmung, die bis zu uns reicht, bringt Partikel der Feuer mit sich, die den Himmel hierzulande milchig wirken lassen. Und laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte das noch bis Freitag (13. Juni) anhalten.

Ruß der kanadischen Feuer sorgt für trüben Himmel

6.600 Kilometer entfernt wüten die Wald- und Buschbrände in Kanada. Auch Deutschland spürt die Auswirkungen der anhaltenden Feuer. Denn im Süden und Südwesten der Bundesrepublik ist der Himmel am Dienstag (10. Juni) getrübt. Die aktuelle Wetterlage, der sogenannte Westwind, sorgt dafür, dass Rußpartikel über den Atlantik bis nach Mitteleuropa kommen, so der DWD in einer Mitteilung.

Dabei kondensieren die Rußpartikel der Brände an den Rändern der Staubkörner und sorgen für den Eindruck eines Schleiers über dem Himmel. Besonders stark zeigt sich das in Hochlagen, wie "Euronews" berichtet. Bleiben Niederschläge in den kommenden Tagen aus, könnte sich das Wetterphänomen noch länger halten, so der DWD.

Kanada wird erneut von schweren Wald- und Bsuchbränden heimgesucht

In Kanada kommt es traditionell zwischen den Monaten Mai und September zu Waldbränden. In diesem Jahr ist die Lage fast so schlimm wie im Rekord-Feuer-Jahr 2023. Laut dem nationalen Waldbrandbericht des Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFCC) wurden am 1. Juni 184 Brände festgestellt - davon 94 außer Kontrolle der Feuerwehrkräfte. Betroffen sind neben den Manitoba und Saskatchewan vor allem auch Ontario und die westlichen Provinzen Alberta und British Columbia.

Hinzukommt einen außergewöhnliche Trockenheiten dem nordamerikanischen Land, sowie Wind, der die Flammen weiter anfacht, wie die dpa berichtet.

Sommertemperaturen kommen auf Deutschland zu

Trotz des trüben Himmels könne man sich aber auf viel Sonne freuen. Der DWD spricht von "Sonne pur" mit hohen Temperaturen. Im Oberrheingraben gebe es am Donnerstag sommerlich heiße Werte mit bis zu 32 Grad, am Freitag dann schwülheiße Temperaturen mit bis zu 34 Grad.

Erst am Samstag sieht das Wetter nach DWD-Angaben regnerisch aus. Im Tagesverlauf müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Schauer, Gewitter und örtliche Unwetter einstellen. Bei Gewittern seien auch Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 35 Grad, so der Wetterdienst.