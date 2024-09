Trug Harris Audio-Ohrringe während des TV-Duells gegen Trump?

Hatte Kamala Harris unerlaubte Hilfe während ihres TV-Duells gegen Donald Trump? Die Verschwörungstheorie, dass die Demokraten über ihre Ohrringe Anweisungen erhalten hat, kursiert nach der Debatte in den sozialen Medien.

Das Wichtigste in Kürze Am Dienstagabend lieferten sich die beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump ihren ersten gemeinsamen Schlagabtausch im Fernsehen.

Nach dem Duell kursieren in den sozialen Medien Gerüchte darüber, dass die Vize-Präsidentin unerlaubte Hilfe während der Debatte gehabt hätte.

Über ihre Ohrringe soll Harris Informationen von Dritten erhalten haben. Beweise gibt es für die Theorie jedoch nicht.

Es war womöglich eines der TV-Ereignisse des Jahres: das Duell der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris. Am Dienstagabend (10. September) kam es in Philadelphia zu dem heftigen Wortgefecht. In einer Blitzumfrage des Senders CNN unter registrierten Wähler:innen gaben 63 Prozent der Befragten an, Harris als Siegerin zu sehen – gegenüber 37 Prozent, die Trump vorn sahen. Und laut eines Facebook-Beitrags soll das kein Zufall gewesen sein.

Am Tag nach der Debatte kursiert in rechtskonservativen Kreisen die Verschwörungstheorie, dass die Vizepräsidentin während der Debatte Audioohrringe trug. Mit diesen hätte sie unbemerkt mit Dritten kommunizieren können und sich so einen Vorteil in der Debatte gesichert. Denn Hilfsmittel, wie Stift und Papier und der Austausch mit Personen außerhalb des Duells war während der Debatte untersagt.

Hatte Harris unerlaubte Hilfe während der TV-Debatte?

Erst über Facebook und dann über X, ehemals Twitter, verbreitet sich die Anschuldigungen: die Demokratin hätte Bluetooth gesteuerte Audio-Ohrringe während des TV-Duells getragen. Mutmaßlich habe Harris die "Nova Audio Ohrringe" des Münchner Herstellers "Icebach Sound Solutions" verwendet. Wären diese drahtlosen Kommunikationsgeräte bei der TV-Übertragung zum Einsatz gekommen, hätte dies gegen die Regeln der Debatte verstoßen. Der Kontakt mit Personen außerhalb der Bühne war laut den Regeln untersagt.

Keine Beweise für Verwendung von Harris' mutmaßliche Kommunikations-Ohrringe

Doch Belege gab es für die Theorie bis jetzt noch nicht. Bildmaterial aus der Debatte zeigen, dass der Ohrschmuck der Vizepräsidentin nicht mit den Ohrringen von "Icebach Sound Solutions" übereinstimmen. Harris' Schmuck bestand aus einer großen Perle mit zwei schmalen J-förmigen Bögen, die hinter dem Ohrläppchen verlaufen. Das Produkt der deutschen Firma verfügt ebenfalls über eine Perle, aber nur einen dicken Bogen.

In den sozialen Medien wurde die These von Nutzer:innen widerlegt. Unter anderem ein Modeblock, der die Outfits der 59-Jährigen verfolgt, gibt an, dass es sich um das Modell "Double Pearl Hinged Earrings in Sterling Silver" für rund 800 Euro von "Tiffany & Co." Modell handeln.

Münchner Hersteller scherzt über die Vorwürfe und teilt gegen Trump aus

Das deutsche Start-up reagiert mit Humor auf die Theorien rund um den Ohrschmuck der Demokratin. Malte Iversen, Managing Director bei "Icebach Sound Solutions" gab an, dass sich die Technik des Produkts zwar für den Einsatz in einer Präsidentschaftsdebatte eignen würde, doch man wisse nicht, ob es sich um das Modell des Unternehmens handle.

Der Hersteller nimmt die Theorien mit Humor: "Aus Gründen der Chancengleichheit arbeiten wir mit Hochdruck an einer männlichen Variante und werden sie Herrn Trump zeitnah zum Kauf anbieten. Da Gold mit Orange nicht gut harmoniert, wird es wohl eher eine silberne Farbgebung werden", wie Iversen gegenüber "Bild" am Donnerstag (12. September) sagte.

