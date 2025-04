Trump empfängt Meloni im Weißen Haus - hier im kostenlosen Livestream anschauen

Italiens rechte Regierungschefin bemühte sich länger um ein weiteres Treffen mit dem US-Präsidenten. Jetzt kommt es kurz vor Ostern dazu – mitten im transatlantischen Zollstreit.

US-Präsident Donald Trump will Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Gründonnerstag (17. April) zu einem offiziellen Arbeitsbesuch im Weißen Haus empfangen. Eines der Hauptthemen dürfte der Zollstreit zwischen den USA und Europa sein.

Gutes Verhältnis zwischen Trump und Meloni

Die Vorsitzende der rechten Partei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) hatte im Januar an Trumps Amtseinführung teilgenommen und war zuvor auch in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida zu Gast. Unter den europäischen Regierungschefs gilt Meloni als eine der bevorzugten Ansprechpartnerinnen Trumps.

Am 18. April wird dann US-Vizepräsident JD Vance zu einem Besuch in Rom erwartet. Nach Angaben des Weißen Hauses will er dabei ebenfalls mit Meloni zusammenkommen.