Dämpfer für Trump: US-Gericht blockiert seine Asyl-Pläne

Donald Trump sieht die USA von Mexiko aus von einer Invasion an Migrant:innen bedroht. Sein harter Anti-Asylkurs wurde nun aber vorerst ausgebremst.

Anzeige

Ein US-Bundesgericht hat dem harten Anti-Einwanderungskurs von US-Präsident Donald Trump einen Dämpfer verpasst. Richter Randolph Moss blockierte am Mittwoch (2. Juli) Trumps Pläne, den Asylanspruch für Migrant:innen, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, zu verbieten.

Anzeige

Anzeige

US-Gericht blockiert Trumps Migrationskurs

Der Präsident habe seine Macht überzogen, als er am Tag seiner Amtseinführung - dem 20. Januar - per Proklamation allen Migrant:innen an der südlichen Grenze der USA die Möglichkeit aberkannte, Asyl oder anderen humanitären Schutz zu beantragen, und bestehende rechtliche Verfahren außer Kraft setzte.

Anzeige

Anzeige

Trump hat seine Befugnisse überschritten

Moss führte in seiner 128-seitigen Stellungnahme aus, weder das Bundeseinwanderungsgesetz noch die US-Verfassung verliehen Trump die Befugnis, sich über bestehende Gesetze und Vorschriften für das Asylverfahren hinwegzusetzen, auch wenn die Beendigung der illegalen Einwanderung "enorme Herausforderungen" mit sich bringe. Der Richter setzte seine Anordnung für 14 Tage aus, um der Trump-Regierung die Möglichkeit zur Berufung zu geben.

US-Regierung will gegen Urteil vorgehen

Die US-Regierung kündigte an, in Berufung zu gehen, wie N-tv berichtet. "Ein lokaler Bezirksrichter hat keine Befugnis, Präsident Trump und die Vereinigten Staaten daran zu hindern, unsere Grenze vor der Flut von Ausländern zu schützen, die versuchen, illegal ins Land zu kommen", sagte Präsidialamtssprecherin Abigail Jackson. Er betonte: "Wir erwarten, dass wir in der Berufung Recht bekommen werden."

Anzeige

Anzeige

Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen an der Grenze zu Mexiko einen Notstand ausgerufen und erklärt, die USA seien dort mit einer Invasion konfrontiert.