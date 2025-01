Trump ist Präsident: Sehen Sie hier die wichtigsten Momente seiner historischen Rede

Markige Worte zum Amtsantritt: Am Montag wurde Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. In seiner Rede macht der Republikaner deutlich: Er will dieses Land verändern.

Mit viel Pomp und großen Worten beginnt Donald Trump seine zweite Amtszeit: "Das goldene Zeitalter der USA" versprach der Republikaner bei seiner Amtseinführung am Montag (20. Januar), im Beisein von Ex-Präsidenten wie Barack Obama, Tech-Giganten wie Elon Musk und seiner Familie. Außerdem bekräftigte Trump im Kapitol-Gebäude in Washington D.C. markige Ansagen in Richtung Panama und erklärte, die "nationale Notlage an der südlichen Grenze" – der Grenze zu Mexiko – ausrufen zu wollen.

Der :newstime-Beitrag wirft einen Blick zurück auf einen historischen Tag: Von der kollegialen Begrüßung durch nun Ex-Präsident Joe Biden am Weißen Haus, über die Fahrt zum Kapitol bis zu Trumps Antrittsrede, die :newstime-US-Korrespondent Axel Storm einordnet.

