Trump liegt im Rennen um Kandidatur hinter Konkurrent DeSantis

Muss Donald Trump um seine Präsidentschaftskandidatur fürchten? Einer aktuellen Umfrage zufolge gut möglich: Sein parteiinterner Konkurrent Ron DeSantis könnte ihm seinen Posten streitig machen.

Beide wollen Präsident der Vereinigten Staaten werden, beide wollen für die Republikaner ins Rennen gehen: Donald Trump und Ron DeSantis. Einer neuen Umfrage zufolge hat der amtierende Gouverneur Floridas allerdings aktuell bessere Karten als der Ex-Präsident. Bei einem hypothetischen direkten Duell der beiden würde DeSantis bei den republikanischen Vorwahlen 2024 neun Prozentpunkte vor Trump liegen, berichtet die US-Zeitung "The Hill" und bezieht sich dabei auf Daten des konservativen "Club of Growth".

Im Video: Wahlkampfauftakt USA - Trump "wütender und entschlossener als je zuvor"

DeSantis gilt als einer der größten Konkurrenten von Donald Trump bei der Bewerbung um den Posten im Weißen Haus, 49 Prozent der Befragten sprachen sich für ihn aus. Zwar hatten auch die ehemalige US-Botschafterin Nikki Haley und der frühere Vizepräsident Mike Pence angedeutet, kandidieren zu wollen, doch die Umfragen würden zeigen, dass nur Trump und DeSantis die haushohen Favoriten bei den Republikanern seien.

Die Umfrage sei ein Vorgeschmack auf ein mögliches Kräftemessen zwischen Trump und DeSantis, so "The Hill". Während der Ex-Präsident aber bereits seine Kampagne gestartet hat, kündigte DeSantis bisher seine Kandidatur noch nicht offiziell an. Allgemein wird allerdings davon ausgegangen, dass dies bald passieren wird. Donald Trump teilt trotzdem bereits jetzt gegen seine Konkurrenz aus und und stichelte zuletzt in einem Podcast gegen Ron DeSantis: Der Gouverneur habe die Wahl 2018 nur gewonnen, weil er Trump angefleht hatte, ihm zu helfen.