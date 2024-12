Trump über Bürgerkrieg in Syrien: "Das ist nicht unser Kampf"

Donald Trump ist dagegen, dass sich die USA in den Konflikt in Syrien einmischen. Syrien stecke in großen Schwierigkeiten, sei aber kein Freund der USA, "und die Vereinigten Staaten sollten nichts damit zu tun haben", so der designierte US-Präsident.

Anzeige

Der designierte US-Präsident Donald Trump will nicht, dass sich die Vereinigten Staaten in irgendeiner Form in die Krise in Syrien einmischen. Syrien stecke in großen Schwierigkeiten, aber das Land sei kein Freund der USA, "und die Vereinigten Staaten sollten nichts damit zu tun haben", erklärte der Republikaner auf den Plattformen X und Truth Social. "Das ist nicht unser Kampf", schrieb er in Großbuchstaben. Die USA sollten sich deshalb nicht einmischen

Im Video: Syrische Rebellen umzingeln Damaskus

Die Lage in Syrien spitzt sich derzeit dramatisch zu. Syrische Rebellen haben Aktivist:innen zufolge Orte im Umland der Hauptstadt Damaskus umstellt. Während sich die Regierungstruppen nach eigenen Angaben "neu positionieren", verzeichnen die Aufständischen auch im Süden des Landes und an der Grenze zu Israel weitere Gebietsgewinne. Syriens Staatschef Baschar al-Assad gerät damit immer weiter unter Druck.

Russland, das in der Ukraine so stark gebunden ist und dort über 600.000 Soldaten verloren hat, scheint nicht in der Lage zu sein, diesen buchstäblichen Marsch durch Syrien zu stoppen. Donald Trump

Trump schrieb mit Blick auf die aktuelle Entwicklung: "Russland, das in der Ukraine so stark gebunden ist und dort über 600.000 Soldaten verloren hat, scheint nicht in der Lage zu sein, diesen buchstäblichen Marsch durch Syrien zu stoppen - ein Land, das es jahrelang geschützt hat." Die Russen würden nun, wie möglicherweise Assad selbst, aus dem Land gedrängt. "Und das könnte tatsächlich das Beste sein, was ihnen passieren kann", argumentierte er. "Für Russland gab es in Syrien nie viel zu holen."

Vergangene Woche war der Bürgerkrieg in Syrien mit einer Rebellen-Offensive unter der Führung der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) neu aufgeflammt. In kürzester Zeit nahm die Gruppe viele Gebiete im Nordwesten des Landes teils kampflos ein. Ziel der Aufständischen ist es, die Regierung zu stürzen. Der Konflikt hatte 2011 mit Protesten gegen die Regierung Assads begonnen.