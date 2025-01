Trump verhöhnt Harris mit skurrilem KI-Video - und zieht Obama mit rein

Es war ein Small Talk, der viral ging: Trump und Obama hatten sich vergangene Woche auf einer Trauerfeier unterhalten. Mit einer KI-generierten Version des Gesprächs macht sich jetzt Trump über seine einstige Kontrahentin Harris lustig.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump hat ein KI-Video seines Gesprächs mit Barack Obama auf seiner Online-Plattform geteilt.

Darin macht er sich vermeintlich gemeinsam mit Obama über Kamala Harris lustig.

Die Originalaufnahme des Videos war bei der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter entstanden.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit einem KI-generierten Video Kamala Harris verspottet. Der Republikaner teilte am Sonntag (12. Januar) auf der Plattform Truth Social ein Video, in dem er vermeintlich mit Ex-Präsident Barack Obama über Kamala Harris' Niederlage bei der US-Wahl 2024 lästert.

"Jeder hätte sie schlagen können"

In dem von Trump geteilten Video wurden die Stimmen beider Politiker jeweils mit Künstlicher Intelligenz generiert. So sagt Obama in dem Video in Richtung Trump: "Ich wusste, dass du gewinnen würdest." KI-Trump reagiert mit der Antwort: "Jeder hätte sie schlagen können."

Obama verrät im künstlich erzeugten Gespräch dem designierten US-Präsidenten zudem, dass er Harris im Zuge des Wahlkampfs geholfen habe. "Sie war schrecklich", fügt er jedoch hinzu.

Die Originalversion des Videos stammt von der Trauerfeier des Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter. Trump und Obama hatten dort nebeneinander gesessen und miteinander gesprochen. Über den Inhalt des Small Talks wurde nichts bekannt, doch die Aufnahmen gingen viral.