Jetzt "singt" er auch noch: Trump veröffentlicht Song mit Gefangenen

"Justice for all" - Gerechtigkeit für alle - mit diesen Worten meldet sich Donald Trump auf ganzem neuem Wege. Der Ex-Präsident hat einen Song aufgenommen, unterstützt von Häftlingen, die wegen des Sturms auf das US-Kapitol im Gefängnis sitzen.

Er ist Immobilienmogul, Ex-Präsident und nun offenbar auch noch Komponist: Donald Trump überrascht ein weiteres Mal, diesmal mit einem Song. Diesen veröffentlichte der 76-Jährige vor wenigen Tagen, unterstützt wird er dabei von einem Gefangenenchor. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Häftlinge, sondern um Insassen, die wegen des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 hinter Gittern sitzen.

"Justice for All" heißt das Stück - also "Gerechtigkeit für alle" - das am 3. März bei verschiedenen Streaminganbietern und auf YouTube veröffentlicht wurde. Als Interpreten werden Donald Trump und der Gefangenenchor namens "J6 Prison Choir" gelistet, als Komponist ebenfalls Donald Trump. Produzent des Songs soll ein namhafter Künstler sein, der allerdings nicht genannt wird. Das berichtet das US-Magazin "Forbes".

Gefangene sangen am Telefon

Doch wer nun erwartet, dass Donald Trump tatsächlich singt, muss leider enttäuscht werden. Der ehemalige US-Präsident rezitiert den Treueschwur, während der Gefangenenchor die US-Nationalhymne schmettert. Am Ende des Liedes skandieren die Häftlinge noch einmal ein mehrfaches "USA!". Unterlegt ist der Song mit einer dramatisch tragenden Musik.

Den Treueschwur, der im Song zu hören ist, soll Donald Trump vor einigen Wochen in Mar-a-Lago speziell für diesen Track aufgenommen haben. Die Häftlinge singen die Nationalhymne jeden Abend und seien vor etwa einem Monat über ein Telefon im Gefängnis aufgenommen.

Der Erlös aus dem Song solle den Angehörigen derjenigen zugute kommen, die wegen ihrer angeblichen Beteiligung am Kapitolsturm inhaftiert wurden.