Trump will Musk-Einsparungen teils an US-Bürger auszahlen

Donald Trump erwägt, Einsparungen durch Elon Musks Behörde DOGE direkt an US-Bürger auszuzahlen. Auch der Abbau der Staatsverschuldung und massive Steuersenkungen stehen im Raum.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Trump stellt in Aussicht, 20 Prozent der DOGE-Einsparungen an Bürger:innen auszuzahlen und 20 Prozent zur Reduzierung der Staatsverschuldung zu nutzen.

Ein Vorschlag sieht vor, jedem steuerzahlenden Haushalt einen Scheck über 5.000 Dollar auszustellen, basierend auf Einsparungen von bis zu zwei Billionen Dollar.

Trump plant drastische Steuersenkungen, darunter niedrigere Abgaben für Öl- und Gasproduzenten sowie eine Abschaffung der Steuer auf Trinkgelder.

Die US-Regierung erwägt nach Angaben von Präsident Donald Trump, 20 Prozent der Einsparungen durch Elon Musks Behörde Department of Government Efficiency (DOGE) direkt an die Amerikaner:innen auszuzahlen. Weitere 20 Prozent könnten zur Reduzierung der Staatsverschuldung verwendet werden. Dies sei ein neues Konzept, das geprüft werde, erklärte Trump bei einer Veranstaltung des saudischen Staatsfonds in Miami.

Möglicherweise spielte er dabei auf einen Plan an, den der Geschäftsmann James Fishback auf Elon Musks Plattform X veröffentlicht hatte. Musk kommentierte den Vorschlag mit den Worten: "Werde mich beim Präsidenten erkundigen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fishback, der eine Investmentfirma leitet, schlägt vor, die DOGE-Einsparungen im US-Behördenapparat zu nutzen, um jedem steuerzahlenden Haushalt einen Scheck über 5.000 Dollar zukommen zu lassen. Seine Berechnungen basieren auf möglichen Einsparungen von insgesamt zwei Billionen Dollar - ein Szenario, das Musk als "Best-Case-Ergebnis" bezeichnete.

Der Multimilliardär und Trump-Vertraute hat sich eine Billion Dollar als Ziel gesetzt. Laut einer mit der Situation vertrauten Person steht Fishback inzwischen in Kontakt mit der US-Regierung.

Anzeige

Anzeige

Zusätzlich kündigte Trump an, gemeinsam mit den republikanischen Abgeordneten im Kongress an "dramatischen" Steuersenkungen zu arbeiten. Unter anderem sollen heimische Öl- und Gasproduzenten steuerlich entlastet werden. Zudem solle die Steuer auf Trinkgelder entfallen, ebenso "hoffentlich" die auf Sozialversicherung und Überstunden.