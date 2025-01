Trump will anderthalb Millionen Palästinenser umsiedeln

US-Präsident Donald Trump hat eine kontroverse Idee zur Lösung des Gaza-Konflikts präsentiert: Er schlägt vor, den Gazastreifen zu räumen und die Palästinenser in arabischen Ländern wie Ägypten und Jordanien unterzubringen, um Frieden zu ermöglichen.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump hat eine drastische Lösung für den Gaza-Konflikt vorgeschlagen.

Die Umsiedlung der Palästinenser in arabische Länder. Er betonte, dass der zerstörte Gazastreifen geräumt werden sollte.

So wäre es möglich, den Menschen ein friedliches Leben zu ermöglichen.

Donald Trump hat eine radikale Idee zur Lösung des Gaza-Konflikts vorgeschlagen: Der neue US-Präsident sprach sich dafür aus, den weitgehend zerstörten Gazastreifen zu räumen und die dort lebenden Palästinenser in arabischen Ländern unterzubringen.

An Bord der Air Force One erklärte Trump gegenüber mitreisenden Journalisten, dass er Ägypten und Jordanien dazu bewegen wolle, die Menschen aufzunehmen. Er sprach von anderthalb Millionen Menschen und sagte, man könne das Gebiet einfach gründlich säubern.

Millionen Menschen könnten vertrieben werden

Die Vereinten Nationen betrachten Gaza weiterhin als israelisch besetztes Gebiet, da Israel dort Kontrolle ausübt. Trump beschrieb den Gazastreifen als buchstäblich eine Abrissbrache, wo fast alles zerstört sei und Menschen sterben würden.

Er schlug vor, mit einigen arabischen Nationen zusammenzuarbeiten, um an einem anderen Ort Wohnungen zu bauen, in denen die Palästinenser vielleicht in Frieden leben könnten.Dies könnte vorübergehend oder langfristig sein, erklärte er auf Nachfrage von Journalisten.

Trump hat bereits mit König Abdullah II. gesprochen

Trump betonte, dass es im Laufe der Jahrhunderte viele Konflikte in der Region gegeben habe und dass etwas geschehen müsse.

Er habe bereits mit König Abdullah II. von Jordanien gesprochen und ein sehr gutes Gespräch geführt. Der Monarch beherberge bereits Millionen Palästinenser und tue dies auf sehr menschliche Art und Weise.

