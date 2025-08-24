Anzeige
Evakuierung von 500.000 Menschen

Taifun "Kajiki" steuert auf Vietnam zu

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 22:29 Uhr
  • dpa
Die vietnamesische Behörde hat rund 460.000 Menschen angewiesen, sich zur Evakuierung bereit zu halten, bevor der Taifun Vamco die Zentralküste des Landes erreicht.
Die vietnamesische Behörde hat rund 460.000 Menschen angewiesen, sich zur Evakuierung bereit zu halten, bevor der Taifun Vamco die Zentralküste des Landes erreicht.© Nguyen Duc Tho/VNA/AP/dpa

Der tropische Wirbelsturm "Kajiki" nimmt im Südchinesischen Meer Geschwindigkeit auf. In Vietnam rufen Behörden zur Evakuierung von mehr als 500.000 Menschen auf.

Anzeige

Wegen des nahenden Taifuns "Kajiki" wird in Vietnam die Evakuierung von mehr als einer halben Million Menschen vorbereitet. Betroffen seien insgesamt mehr als 150.000 Haushalte - etwa 587.000 Menschen - in vier Provinzen in der mittleren Küstenregion des Landes, berichteten vietnamesische Staatsmedien. Erwartet wurde dort schwerer Regen und Überschwemmungen. In sieben Küstenprovinzen durften Boote nicht ablegen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Kajiki" war nach Angaben des US-amerikanischen Joint Typhoon Warning Center mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von rund 175 Kilometern pro Stunde im Südchinesischen Meer unterwegs. Demnach ist damit zu rechnen, dass der tropische Wirbelsturm zunächst noch etwas an Kraft gewinnt und dann am Montag in Vietnam auf Land trifft.

Anzeige
Anzeige
WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Zunächst wird laut den Meteorologen voraussichtlich die chinesische Hainan-Insel die Auswirkungen des Taifuns zu spüren bekommen. Dort wurden laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Stadt Sanya wurden demnach vorübergehend Schulen, Büros und Geschäfte geschlossen und der öffentliche Nahverkehr eingestellt.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
ARD-Sommerinterview mit CSU-Chef Markus Söder
News

Söder will keine Steuererhöhungen: "Müssen anfangen, Steuern zu senken"

  • 24.08.2025
  • 17:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250729-935-739898
News

Irans Führer Chamenei schließt Einigung mit Trump aus

  • 24.08.2025
  • 15:14 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

Deutsche Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrände in Nordspanien

  • 24.08.2025
  • 15:02 Uhr
Mit einem Handschlag besiegeln US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das neue Handelsabkommen.
News

Für "Stabilität": Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit Trump

  • 24.08.2025
  • 14:28 Uhr
Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten Erdogan, spricht während einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums Naher Osten und Nordafrika.
News

Für Kinder in Gaza: Erdogans Frau schreibt Brief an Melania Trump

  • 24.08.2025
  • 12:53 Uhr
Tempolimit 130
News

Italienischer Manager filmt Tempo-260-Fahrt für Social Media

  • 24.08.2025
  • 09:18 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-786900
News

Ukrainische Drohnen treffen russisches Öldepot an der Ostsee

  • 24.08.2025
  • 07:57 Uhr
Vor Alaska-Gipfel: Trump droht Putin
News

Airbnb-Mitgründer wird Chefdesigner der US-Regierung

  • 24.08.2025
  • 07:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-786727
News

Netanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition

  • 24.08.2025
  • 04:51 Uhr
Elektroautos an E-Ladesäulen
News

Reichweite, Komfort, Laden: So urteilen E-Auto-Fahrer wirklich

  • 24.08.2025
  • 04:46 Uhr