Trump zahlt Familie von erschossener Kapitol-Stürmerin Millionensumme

Die Familie von Ashli Babbitt erhält fast fünf Millionen US-Dollar Entschädigung. Der Polizist, der den tödlichen Schuss im Januar 2021 abgab, wird durch eine Untersuchung entlastet.

Entschädigung für getötete Kapitol-Stürmerin

Am 6. Januar 2021 kam es zu einem der denkwürdigsten Ereignisse in der jüngeren US-Geschichte: dem Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. durch radikale Anhänger:innen des damaligen Präsidenten Donald Trump. Die 35-jährige Ashli Babbitt, eine Luftwaffen-Veteranin, wurde während des Aufstands von einem Polizisten erschossen, als sie versuchte, durch die eingeschlagene Scheibe einer Tür nahe dem Plenarsaal des Repräsentantenhauses zu steigen. Laut Berichten der "Washington Post" und CBS News hat sich die aktuelle Trump-Regierung nun darauf geeinigt, fast fünf Millionen US-Dollar an Babbitts Familie zu zahlen.

Trump: "Unschuldige, wunderbare Frau"

Die Familie von Babbitt hatte ursprünglich eine Entschädigung von 30 Millionen Dollar gefordert. Trotz der Einigung bleibt der Vorfall umstritten. Trump hat Babbitt wiederholt als "unschuldige, wunderbare, unglaubliche Frau" bezeichnet und seine Anhänger:innen feiern sie bis heute als "Märtyrerin".

Eine Untersuchung der Kapitolpolizei hatte den Beamten, der den tödlichen Schuss abgab, jedoch entlastet. Der Bericht betont, dass sein Handeln möglicherweise Mitglieder und Mitarbeiter:innen vor schweren Verletzungen oder dem möglichen Tod durch die große Menge von Randalierer:innen bewahrt habe, wie n-tv berichtet. Weiter wird hervorgehoben, dass der Polizist auf dem Höhepunkt des Aufruhrs gehandelt habe, um Mitglieder und Mitarbeiter:innen im Kapitol zu schützen. Zum Zeitpunkt des Schusses war die Situation äußerst gefährlich und unübersichtlich, da Randalierer:innen gewaltsam versuchten, in das Gebäude einzudringen.

Polizist durch Bericht entlastet

Trump hat gleich zu Beginn seiner neuen Amtszeit in diesem Jahr über 1.500 Personen begnadigt, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Diese Entscheidung löste breite Kritik aus und verschärfte die Debatte über seine Rolle und Verantwortung für die damaligen Geschehnisse.

Der Sturm auf das Kapitol war der Höhepunkt einer Kampagne von Trump und seinen Unterstützer:innen, die fälschlicherweise behaupteten, dass die Präsidentschaftswahl von Joe Biden durch Wahlbetrug gewonnen worden sei. Fünf Menschen kamen bei oder unmittelbar nach den Ausschreitungen ums Leben, darunter auch Babbitt. Rund 140 Polizist:innen wurden verletzt, zahlreiche Büros verwüstet.