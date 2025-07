Unter neuem Kommando: Fregatte "Hamburg" läuft zu NATO-Einsatz aus

Die deutsche Fregatte "Hamburg" ist aufgebrochen, um die der sogenannten "Standing NATO Maritime Group 1" anzuschließen. Die Mission ist der erste Einsatz der Fregatte unter neuem Kommando.

Die deutsche Fregatte "Hamburg" ist von ihrem Heimathafen Wilhelmshaven zu einem NATO-Einsatz aufgebrochen. Die rund 250 Soldat:innen an Bord des Marineschiffes seien von Familien, Freunden und Kameraden am Pier des Marinestützpunktes verabschiedet worden, sagte ein Marinesprecher. Der Marinemusikkorps der Bundeswehr spielte zur Begleitung.

Die "Hamburg" wird sich in der Nordsee, in der Ostsee und im Atlantik der sogenannten "Standing NATO Maritime Group 1" anschließen, einem der maritimen Einsatzverbände des Militärbündnisses, der dort vor allem für die Kontrolle und den Schutz der Seewege zuständig ist.

Die NATO-Mission ist der erste Einsatz der Fregatte unter dem neuen Kommandanten Fregattenkapitän Alexander Timpf. In der ersten Jahreshälfte hatte die Besatzung Ausbildungsfahrten absolviert. "In der fordernden Einsatzvorbereitung haben alle mit vollem Elan bewiesen, was in uns steckt - fachlich, persönlich, kameradschaftlich", sagte Timpf in einer Mitteilung. "Wir gehen geeint in diesen Einsatz, mit starkem Teamgeist und klarem Blick auf unsere Verantwortung." Die Fregatte wird Ende des Jahres in Wilhelmshaven zurückerwartet.

Was die Fregatte "Hamburg" auszeichnet

Der Marineverband "Standing NATO Maritime Group 1" besteht nach Angaben der Bundeswehr in der Regel aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff von Flotten nahezu aller Mitgliedstaaten der NATO.

Die Fregatte "Hamburg" gehört zur sogenannten Sachsen-Klasse. Dieser Fregatten-Typ ist speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Das 143 Meter lange Kriegsschiff ist mit einem speziellen Radar ausgerüstet, das nach Angaben der Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der gesamten Nordsee überwachen kann. Außerdem haben diese Fregatten Flugabwehrraketen an Bord.