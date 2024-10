Trumps explosive Behauptungen über Wahlbetrug in Pennsylvania

Kurz vor den Wahlen in Pennsylvania sorgt der ehemalige Präsident Donald Trump mit seinen Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug für erhebliche Unruhe. Beweise für seine Anschuldigungen gibt es allerdings nicht.

Das Wichtigste in Kürze Trump behauptet, dass in Pennsylvania Wahlbetrug in einem noch nie dagewesenen Ausmaß stattfindet.

Er fordert die Bürger auf, diesen den Behörden zu melden.

Kritiker werfen Trump vor, damit die Grundlage dafür zu legen, bei einer Niederlage die Wahlergebnisse anzufechten oder zu untergraben.

Weniger als eine Woche vor dem Wahltag in Pennsylvania sorgt der ehemalige Präsident Donald Trump mit explosiven und irreführenden Behauptungen über Wahlbetrug für Aufsehen. "Pennsylvania betrügt und wird erwischt, und zwar in einem Ausmaß, wie es noch nie zuvor passiert ist. BETRUG AN DIE BEHÖRDEN MELDEN. Die Strafverfolgungsbehörden müssen JETZT handeln!", hatte Trump am Mittwoch auf Truth Social gepostet.

Beweise für derartige Anschuldigungen lieferte der republikanische Präsidentschaftsbewerber allerdings nicht. Diese Rhetorik weckt bei Kritikern die Befürchtung, dass Trump die Grundlage dafür legt, die Wahlergebnisse anzufechten oder zu untergraben, falls er verliert. Bereits nach seiner Niederlage bei den Wahlen 2020 verbreitete Trump falsche Behauptungen über weit verbreiteten Wahlbetrug, was schließlich im Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gipfelte.

"Lärm", um Vertrauen der Menschen zu untergraben

Wendy Weiser, Vizepräsidentin für Demokratie am Brennan Center for Justice, äußerte sich gegenüber "The Hill" besorgt über Trumps Rhetorik, betonte jedoch, dass die Wähler in Pennsylvania darauf vertrauen können, dass ihre Stimmen gezählt werden. Sie bezeichnete die aktuellen Behauptungen als "Lärm", der darauf abzielt, das Vertrauen der Menschen zu erschüttern oder nach der Wahl Herausforderungen vorzubereiten, seien sie routinemäßig oder unangemessen.

In Pennsylvania könnte sich die Wahl entscheiden

Obwohl Trump und sein Team auch in anderen umkämpften Staaten Bedenken hinsichtlich der Stimmensammlung und -zählung geäußert haben, gilt Pennsylvania als der entscheidendste Schauplatz. Im Jahr 2020 dauerte es dort mehrere Tage, bis ein Gewinner verkündet wurde.

In Lancaster County werden derzeit etwa 2.500 Wählerregistrierungsformulare aufgrund potenziellen Betrugs überprüft. Es gibt jedoch keine Hinweise auf gefälschte Stimmzettel oder dass diese Formulare auf einen weitreichenderen Betrug hindeuten. Ähnliche Überprüfungen finden in York County statt, wo ebenfalls Registrierungsformulare von einer Drittorganisation untersucht werden.

