TV-Legende Hans Meiser ist tot

Der Radio- und Fernsehmoderator Hans Meiser ist an Herzversagen gestorben. Die TV-Legende wurde 77 Jahre alt.

TV-Legende Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte das von ihm mitgegründete Radio Wellenrausch am Montag (6. November) in einem Instagram-Beitrag mit. "Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder", hieß es weiter.

Wie sein Geschäftspartner Harald Thoma gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtete, verstarb Meiser bereits in der vergangenen Woche "unerwartet an Herzversagen". Gemeinsam mit Thoma hatte der Moderator noch Ende Oktober dieses Jahres den neuen Hörfunksender Radio Wellenrausch gegründet. "Der letzte Wunsch war von Hans, dass wir den Radiosender weiterführen und den schweren Start mit vielen Hürden meistern und nicht aufgeben", so der Sender.

Langjähriger Moderator mit erfolgreichen TV-Formaten

Meiser galt als äußerst erfolgreicher Moderator von Talkshow-Formaten. Seinen Karrierestart im Fernsehen schaffte Meiser 1984 beim Privatsender RTL. Bis 1992 war er "Anchorman" der Hauptnachrichtensendung "7 vor 7".

In den 1990er Jahren erreichte er mit der nach ihm benannten Talkshow "Hans Meiser" eine große Bekanntheit. Die Sendung erreichte bei RTL einen Markanteil von bis zu 40 Prozent. In 1.700 Folgen, die von 1992 bis 2001 ausgestrahlt wurden, thematisierte er mit nicht-prominenten Gäst:innen deren Alltagsprobleme.

Zudem moderierte er unter anderem die Pannenshow "Dumm gelaufen" oder die Sendung "Notruf". Letztere spielte echte Notfälle und Rettungseinsätze nach.

