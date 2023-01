Überlastung der Krematorien in China: Corona-Leichen werden auf der Straße verbrannt

Das Ende der Null-Covid-Politik hat in China fatale Folgen. Tausende Menschen sterben pro Tag, schätzen Expert:innen. Krematorien sind überfüllt, die Menschen überlegen wohl, selbst Leichen zu verbrennen.

Zwei Millionen Corona-Infizierte täglich und mehr als 14.000 tote Menschen pro Tag. So schätzen Covid-Expert:innen die Lage in China ein. Die Situation soll verheerende Ausmaße angenommen haben, wie "Bloomberg" berichtet. Leichenhäuser und Krematorien in Großstädten sollen an ihren Grenzen sein.

Demnach soll es Bilder und Videos davon geben, wie Chinesen vor den Krematorien in riesigen Schlangen anstehen. Manche Institute seien dermaßen überfordert, dass sie den Angehörigen nur fünf bis zehn Minuten einräumen können, sich von ihren Familienmitgliedern zu verabschieden.

Shanghai: Fünfmal so viele Leichen wie üblich

Krematorien in Shanghai bearbeiten laut dem Bericht jeden Tag fünfmal so viele Leichen als üblich. Es werden aktuell in mehreren chinesischen Städten Einrichtungen zur Leichenverbrennung aus dem Boden gestampft. Es kursieren zum Beispiel Bilder, die halb verbrannte Leichen in einem Loch an einem Straßenrand zeigen.

Die Menschen in China sollen sogar überlegen, ihre verstorbenen Familienmitglieder selbst zu verbrennen – wegen der Überlastung der Bestattungseinrichtungen und den hohen Einäscherungskosten. Die chinesischen Behörden sollen das eigenständige Verbrennen verboten haben.