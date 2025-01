Überraschende Töne aus der SPD: Weil fordert mehr Leistungsbereitschaft von den Deutschen

Niedersachsens Ministerpräsident Weil sorgt sich um die Produktivität deutscher Arbeitnehmer:innen. Kürzlich hatte ein ähnlicher Vorstoß aus der CDU noch für massive SPD-Kritik gesorgt.

Das Wichtigste in Kürze Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert mehr Produktivität von deutschen Arbeitnehmer:innen.

Die Prioritäten der Deutschen hätten sich verändert, kritisierte er.

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde über die angeblich mangelnde Produktivität der Arbeitnehmer:innen diskutiert.

Sind die Deutschen zu faul? Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat nun auf jeden Fall mehr Produktivität und Einsatz von Arbeitnehmer:innen gefordert.

Weil will sich um die Förderung junger Leute kümmern

In der Debatte um das Arbeitsvolumen in Deutschland sagte Weil dem "Tagesspiegel", es sorge ihn, wenn zu viele Menschen meinen, mit wenig oder keiner Arbeit gut leben zu können. "Der Stellenwert von Arbeit ist höher, als viele von uns das aktuell glauben. Wenn wir unseren hohen Wohlstand bewahren wollen, werden wir gesamt-gesellschaftlich auch weiter sehr viel anpacken müssen", so Weil.

Weiter sagte der Ministerpräsident Niedersachsens, er höre von zahlreichen Arbeitgeber:innen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr voll arbeiten wollten. "Da hat sich gesellschaftlich etwas verändert, es haben sich Prioritäten verschoben." Vor allem müsse die Produktivität steigen. "Wir müssen um so viel produktiver sein, wie andere billiger sind." Weiter forderte Weil, sich mehr um die Förderung junger Leute zu kümmern, da in der Industrie trotz der Automatisierung auch zukünftig großer Arbeitskräftebedarf bestehen werde.

Linnemann: "Wir wachsen nicht mehr"

Um die Leistungsbereitschaft der Deutschen bei der Arbeit war bereits vor einigen Wochen heftig diskutiert worden: Im Dezember 2024 hatte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gefordrt: "Wir wachsen nicht mehr. Wir sind Schlusslicht, wir steigen ab. In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr."

Daraufhin warf Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ebenfalls Sozialdemokrat wie Weil, der Union vor, mit ihrer Kritik an angeblich mangelnder Leistungsbereitschaft die rund 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland zu beleidigen. Linnemann unterstelle den Erwerbstätigen pauschal Faulheit, das sei eine "Unverschämtheit", wetterte Heil seinerzeit über Linnemanns Vorstoß, den SPD-Parteifreund Weil nun so ähnlich aufgegriffen hat.