Es war bereits der 19. russische Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt im Oktober: Erneut wurde Kiew aus der Luft attackiert – doch auch Russland meldet ukrainische Drohnenattacken.

Das Wichtigste in Kürze Mindestens neun Menschen sind bei nächtlichen russischen Drohnenangriffen auf Kiew verletzt worden.

Die Militärverwaltung sprach von mehreren Bränden in der ukrainischen Hauptstadt.

Doch auch Russland meldete ukrainische Drohnenangriffe, 23 Kampfdrohnen seien abgeschossen worden.

Bei nächtlichen russischen Drohnenangriffen (auf Mittwoch, 30. Oktober) sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens neun Menschen verletzt worden.

In einem westlichen Stadtteil stürzten Drohnentrümmer in ein mehrstöckiges Wohnhaus und lösten Brände in mehreren Wohnungen aus, teilte die Militärverwaltung der Großstadt über die Plattform Telegram mit. Schäden gab es demnach auch an einem Gebäude eines Kindergartens. Im Oktober sei dies bereits die 19. Drohnenattacke auf die Dreimillionenstadt gewesen.

Im Video: Tote, Verletzte, zerstörte Gebäude – Schwere nächtliche Angriffe auf Ukraine

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge wurden vom russischen Militär 62 unbemannte Flugobjekte gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt. 33 seien davon über zehn Regionen der Ukraine abgeschossen worden. Bei 25 weiteren sei die Ortung verloren gegangen. Das ukrainische Militär setzt auch elektronische Mittel zur Störung der Elektronik von feindlichen Drohnen ein.

Auch Drohnenangriffe auf Russland

Kriegsgegner Russland meldete wiederum ukrainische Drohnenangriffe. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden über sechs russischen Gebieten 23 ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Beide Seiten attackieren das gegnerische Hinterland regelmäßig mit Kampfdrohnen.