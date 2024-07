Ukrainischer Geheimdienst soll Anschläge in der EU verhindert haben

Russland befindet sich zwar offiziell nur mit der Ukraine in einem Angriffskrieg, allerdings geraten immer mehr europäische Ziele ins Visier des Aggressors. Der ukrainische Geheimdienst will nun Anschläge verhindert haben.

Das Wichtigste in Kürze Der ukrainische Geheimdienst SBU hat 19 Menschen festgenommen, die Anschläge in Europa begehen wollten.

Laut SBU sind die festgenommenen Menschen vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB beauftragt.

Ihnen droht jetzt eine lebenslange Haftstrafe wegen Hochverrats.

Der ukrainische Geheimdienst SBU will russische Brandanschläge auf Einkaufszentren, Tankstellen, Apotheken und Märkte in Polen und dem Baltikum und im eigenen Land vereitelt haben. Eine Gruppe aus 19 Menschen sei bei insgesamt 37 Razzien in vier Regionen des Landes festgenommen worden, teilte die Behörde in Kiew mit. Für die Anschläge in den EU-Staaten seien gefälschte Dokumente wie Reisepässe, Führerscheine und Diplome vorbereitet worden.

Die Polizei bestätigte die Festnahmen. Der Kopf der Gruppe sei im westukrainischen Gebiet Iwano-Frankiwsk gefasst worden. Die Taten sollten demnach im Auftrag der russischen Seite von ukrainischen Staatsbürgern verübt werden, um die Ukraine und ihre Bürger vor der Weltöffentlichkeit zu diskreditieren.

Die Verdächtigen sollten die Brände angeblich filmen und dann Videos an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB schicken. Den Festgenommenen drohen nun daher Verfahren nicht nur wegen Dokumentenfälschung, sondern auch wegen Hochverrats und damit eine lebenslange Freiheitsstrafe. Überprüfbar waren die Behördenangaben von unabhängiger Seite nicht.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit über zwei Jahren gegen eine russische Invasion. Im Land gilt das Kriegsrecht. Die ukrainischen Behörden nehmen dabei nahezu täglich vermeintliche Kollaborateure mit dem russischen Gegner fest. Auch der FSB meldet immer wieder, dass Anschläge auf russischem Gebiet im Auftrag ukrainischer Geheimdienste vorbereitet oder ausgeführt würden. Regelmäßig heißt es, dass Verbrechen vereitelt und Tatverdächtige festgenommen worden seien.