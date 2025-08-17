Anzeige
Ernährung

Umfrage: Deutsche essen mehr Fleisch als sie zugeben

  • Aktualisiert: 17.08.2025
  • 07:02 Uhr
  • dpa
Schnitzel, Würstchen, Hackbällchen: All das gibt's mittlerweile auch als vegane Variante.
Schnitzel, Würstchen, Hackbällchen: All das gibt's mittlerweile auch als vegane Variante.© Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Der Anteil an Veganer:innen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge kleiner, als manche wohl schätzen würden.

Anzeige

Knapp vier Prozent der Befragten gaben beim Nationalen Ernährungsmonitoring an, sich vegetarisch zu ernähren – also auf Fleisch und Fisch zu verzichten.

Gut ein Prozent bezeichnete seine Ernährung als vegan, wie das Max Rubner-Institut (MRI), das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, in Karlsruhe weiter mitteilte. Wer vegan lebt, verzichtet auch auf alle anderen tierischen Produkte wie Milch, Eier oder Honig.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Für das Nationale Ernährungsmonitoring wurden den Angaben nach im vergangenen Jahr von September bis November 3.155 deutschsprachige Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren repräsentativ online befragt. Sie wurden unter anderem nach einer Selbsteinschätzung gefragt, wie sie sich aktuell ernähren. Dabei standen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

Anzeige
Anzeige

Vor zehn Jahren konsumierten die meisten Veganer noch Fleisch

Knapp zwei Drittel der Befragten hätten dabei "Mischkost" angegeben, hieß es. Gut ein Viertel bezeichnete sich als "Flexitarier". Das würde laut MRI bedeuten, dass man maximal zweimal die Woche Fleisch isst.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

"Allerdings ergab die Auswertung dieser Daten und die der konsumierten Lebensmittel eine Diskrepanz", teilten die Fachleute mit. "Aus den Angaben zum Verzehr geht hervor, dass etwa 75 Prozent der Befragten häufiger als zweimal in der Woche Fleisch auf dem Teller haben."

Betrachtet man die Dauer der Ernährungsform, ergebe sich ein Unterschied: "Etwa 80 Prozent aller Mischköstlerinnen und Mischköstler gaben an, diese Ernährungsform schon seit mindestens zehn Jahren zu praktizieren", heißt es in der Mitteilung. Dagegen lebten nur rund 20 Prozent der Veganer:innen nach eigenen Angaben schon so lange ohne Fleisch und Fisch beziehungsweise ganz ohne tierische Lebensmittel.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025| 08:25
Episode

:newstime vom 15. August 2025| 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12
Mehr News
16. August 2025, USA, Austin: Demonstrant:innen versammeln sich zum "Fight the Trump Takeover", dem nationalen Aktionstag und einer Kundgebung zur Neuverteilung der Bezirke.
News

USA: Landesweite Proteste gegen Wahlkreis-Pläne der Republikaner

  • 17.08.2025
  • 08:21 Uhr
Statistische Lebenserwartung
News

Statistik zeigt: Im Südwesten Deutschlands leben Männer deutlich länger als im Osten

  • 17.08.2025
  • 05:51 Uhr
Trump Selenskyj Putin
News

Reaktion auf Alaska-Gipfel: Europäer sprechen ihre Taktik ab

  • 17.08.2025
  • 04:05 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-773039
News

Umfrage: 68 Prozent rechnen 2026 mit AfD-Ministerpräsident

  • 17.08.2025
  • 02:24 Uhr
Trump Putin
News

Gipfel-Treffen in Alaska im Newsticker: Putin beansprucht die gesamte Donezk-Region

  • 16.08.2025
  • 23:45 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-772992
News

Streikaufruf und Demonstrationen: Israelis fordern Ende des Gaza-Kriegs

  • 16.08.2025
  • 23:25 Uhr
Quentin Tarantino
News

Letzter Tarantino-Film: "Fight Club"-Regisseur David Fincher mit an Bord

  • 16.08.2025
  • 21:14 Uhr
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann
News

Linnemann über CDU: Die Stimmung ist derzeit nicht so gut

  • 16.08.2025
  • 18:25 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

EU-Hilfe angefordert: Waldbrände in Portugal unkontrollierbar

  • 16.08.2025
  • 15:56 Uhr
Vier junge Menschen sterben bei Autounfall
News

Tragödie in NRW: Vier junge Menschen verunglückt - 16-Jähriger am Steuer

  • 16.08.2025
  • 12:57 Uhr