Anzeige
Hunderte Demonstrationen

USA: Landesweite Proteste gegen Wahlkreis-Pläne der Republikaner

  • Veröffentlicht: 17.08.2025
  • 08:21 Uhr
  • Reuters
16. August 2025, USA, Austin: Demonstrant:innen versammeln sich auf den südlichen Stufen des texanischen State Capitol zum "Fight the Trump Takeover", dem nationalen Aktionstag und einer Kundgebung zur Neuverteilung der Bezirke.
16. August 2025, USA, Austin: Demonstrant:innen versammeln sich auf den südlichen Stufen des texanischen State Capitol zum "Fight the Trump Takeover", dem nationalen Aktionstag und einer Kundgebung zur Neuverteilung der Bezirke.© Mario Cantu/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Der von Präsident Trump geforderte neue Zuschnitt der Wahlkreise in den USA hat sich inzwischen zu einer landesweiten politischen Auseinandersetzung entwickelt.

Anzeige

Der Vorstoß der Republikaner in Texas für einen neuen Wahlkreis-Zuschnitt hat am Samstag (16. August, Ortszeit) in den USA hunderte Proteste von pro-demokratischen Aktivist:innen und Gewerkschaften ausgelöst. Wie die Nachrichtenagentur Reuters weiter meldet, nahmen an den mehr als 300 Veranstaltungen in 44 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington Zehntausende Menschen teil. "Sie tun das, weil sie Angst haben", sagte der frühere Kongressabgeordnete Beto O'Rourke bei einer Kundgebung in Texas über die Befürworter der Neuordnung. "Sie fürchten die Macht, die sie heute hier sehen."

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Hintergrund der Proteste ist Reuters zufolge die Flucht von dutzenden demokratischen Abgeordneten aus dem Parlament von Texas. Sie wollen damit den Republikanern die für eine Abstimmung über den neuen Wahlkreiszuschnitt nötige Beschlussfähigkeit verwehren. Die mehr als 50 Demokrat:innen halten sich größtenteils im Bundesstaat Illinois auf und sind damit außerhalb der Reichweite von zivilrechtlichen Haftbefehlen, die in Texas gegen sie vollstreckt werden könnten. Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte eine Sondersitzung einberufen, die am Freitag ohne Ergebnis endete. Er berief umgehend eine zweite Sondersitzung ein.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

US-Präsident Donald Trump hatte den neuen Zuschnitt der Wahlkreise gefordert. Der Konflikt hat sich inzwischen zu einer landesweiten politischen Auseinandersetzung entwickelt. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, stellte am Donnerstag einen eigenen Plan für einen neuen Wahlkreiszuschnitt in seinem Bundesstaat vor. Dieser soll den Demokraten dort fünf zusätzliche Kongresssitze sichern und damit mögliche Gewinne der Republikaner in Texas ausgleichen. Die texanischen Demokrat:innen erklärten, sie würden erst nach Texas zurückkehren, wenn die Sondersitzung beendet und die neuen Wahlkreiskarten für Kalifornien vorgelegt seien.

Mehr News
Huthi demonstrieren gegen die USA und Israel
News

Reaktion auf Raketenbeschuss: Israel trifft Huthi-Stellungen

  • 17.08.2025
  • 08:31 Uhr
Vegane Ernährung
News

Umfrage: Deutsche essen mehr Fleisch als sie zugeben

  • 17.08.2025
  • 07:02 Uhr
Statistische Lebenserwartung
News

Statistik zeigt: Im Südwesten Deutschlands leben Männer deutlich länger als im Osten

  • 17.08.2025
  • 05:51 Uhr
Trump Selenskyj Putin
News

Reaktion auf Alaska-Gipfel: Europäer sprechen ihre Taktik ab

  • 17.08.2025
  • 04:05 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-773039
News

Umfrage: 68 Prozent rechnen 2026 mit AfD-Ministerpräsident

  • 17.08.2025
  • 02:24 Uhr
Trump Putin
News

Gipfel-Treffen in Alaska im Newsticker: Putin beansprucht die gesamte Donezk-Region

  • 16.08.2025
  • 23:45 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-772992
News

Streikaufruf und Demonstrationen: Israelis fordern Ende des Gaza-Kriegs

  • 16.08.2025
  • 23:25 Uhr
Quentin Tarantino
News

Letzter Tarantino-Film: "Fight Club"-Regisseur David Fincher mit an Bord

  • 16.08.2025
  • 21:14 Uhr
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann
News

Linnemann über CDU: Die Stimmung ist derzeit nicht so gut

  • 16.08.2025
  • 18:25 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

EU-Hilfe angefordert: Waldbrände in Portugal unkontrollierbar

  • 16.08.2025
  • 15:56 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025| 08:25
Episode

:newstime vom 15. August 2025| 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12