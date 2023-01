Umfrage-Tief: Lambrecht unbeliebteste Politikerin

Kann noch mehr schief laufen? Erst das Debakel mit den Puma-Panzern, dann die verpatzte Silvesteransprache und nun die schlechtesten Umfragewerte überhaupt. Das Jahr fängt für Christine Lambrecht nicht sonderlich gut an.

Das Wichtigste in Kürze In mehrere Umfragen wird deutlich, dass Christine Lambrecht das Vertrauen der Wähler eingebüßt hat.

Lambrecht ist laut Insa-Umfrage der "Bild" die unbeliebteste deutsche Politikerin.

Auf Platz eins in der Umfrage steht Markus Söder (CSU).

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat es zur Zeit nicht leicht. Erst an Silvester zog sie in ihrer Silvester-Ansprache den Spott der Bürger:innen auf sich. Nun schnitt sie auch noch in mehreren Umfragen schlecht ab.

In einer Umfrage von infratest dimap für den "ARD-Deutschlandtrend", die am 5. Januar veröffentlicht wurde, ging hervor, dass Christine Lambrecht die Gunst der Wähler eingebüßt hat. Nur 13 Prozent (-8) der Befragten gaben an, mit der Arbeit der SPD-Politikerin zufrieden zu sein. 70 Prozent waren mit ihrer Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Im Ranking einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, welche von der "Bild"-Zeitung in Auftrag gegeben wurde, fiel Lambrecht gar auf den letzten Platz. In dieser Umfrage wurden die Beliebtheitswerte von zwanzig Spitzenpolitikern in Deutschland abgefragt. Lambrecht erzielte lediglich 28,8 Punkte.

Sogar AfD-Politiker:innen auf besserem Platz

Insa-Chef Hermann Binkert gegenüber "Bild": "Christine Lambrecht ist die erste Sozialdemokratin überhaupt, die es auf den letzten Platz geschafft hat, seit wir das Ranking erstellen."

Bisher hätten sich den letzten Platz stets Politiker:innen der AfD freigehalten. Nun haben es sogar AfD-Chef Tino Chrupalla auf Platz 19 und Alice Weidel (AfD) auf Platz 17 geschafft, wie "Bild" berichtet.

Ebenso niedrige Umfragewerte in der Insa-Umfrage erhielt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und landete auf Platz 16.

CSU-Politiker an der Spitze

Finanzminister Christian Lindner (FDP) konnte – trotz der aktuellen Kredit-Vorwürfe – Punkte gewinnen. Er ist von Platz elf auf acht aufgestiegen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die Politikerin der Linken, Sahra Wagenknecht, können sich über die ersten Plätze in der Insa-Umfrage freuen.

Die Plätze drei, vier und fünf werden allesamt von Grünen-Politiker:innen belegt: nämlich von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Vizekanzler Robert Habeck.