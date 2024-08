Unbekannter Planet in unserem Sonnensystem? Neue Hinweise geben Rätsel auf

Der Himmel ist immer wieder für faszinierende Überraschungen gut: Ein Astronomenteam will Beweise vorgelegt haben, dass sich in unserem Sonnensystem ein möglicher neuer Planet befinden soll.

Nachdem Pluto im Jahr 2006 seinen Status als Planet aberkannt bekommen hatte und sein Leben in Zukunft nun als Zwergplanet fristen muss, "schrumpfte" unsere Planetenlandschaft auf insgesamt acht Exemplare. Jetzt taucht - wie aus dem Nichts - ein möglicher Planet Nummer Neun auf.

Im Video: Ist Merkur von einer Diamantschicht umhüllt?

Wird es jetzt eng im Sonnensystem?

Müssen die acht anerkannten Planeten in unserem Sonnensystem näher zusammenrücken? Wohl kaum - der Platz ist immens. Auch für einen neunten Planeten. Wie "Giant Freakin Robot" mitteilt, wollen Astronomen nun genau so ein neues Exemplar ausgemacht haben.

Bereits seit dem Jahr 2014 sollen Beweise für abnormale Umlaufbahnen verschiedener äußerer Körper des Sonnensystems gesammelt worden sein, die als extreme transneptunische Objekte (TNO) bezeichnet werden. Als solche gelten alle Kleinplaneten im Sonnensystem, die die Sonne in einer größeren durchschnittlichen Entfernung umkreisen als Neptun.

Nachdem mehrere solcher TNOs entdeckt worden sein sollen, kam man wohl einem massiven neuen Planeten auf die Spur, der in einer langgestreckten Umlaufbahn im äußeren Sonnensystem gefangen sein soll.

Ein neuer Planet - zehnmal größer als die Erde

Laut der Astronomen Konstantin Batygin und Mike Brown könnte der neue Planet zehnmal so groß wie die Erde sein. Eine Vermutung, ohne jemals eine direkte Beobachtung des Himmelskörpers gehabt zu haben. Fest steht allerdings: Die entdeckten TNO's sollen sich durch abnormale Umlaufbahnen auszeichnen. Umlaufbahnen, die "ohne die Existenz von Planet Neun fast unmöglich zu erklären sind".

Neues Observatorium könnte Planet Neun finden

Kommendes Jahr soll eine ganz besondere Zeit für die Wissenschaftler:innen rund um Planet Nummer Neun sein. Denn 2025 soll der Bau des Vera C. Rubin Observatoriums in Chile abgeschlossen. Damit eröffnet sich ein fantastisch neuer Blick ins All - denn mit diesem Observatorium soll man in der Lage sein, alle vier Tage den gesamten südlichen Himmel mit der größten jemals gebauten Kamera abzusuchen, die unglaubliche 3.200 Megapixel auflösen kann.

Eine Leistung, von der sich Batygin und Browns Team erhoffen, den neuen Planeten innerhalb von ein oder zwei Jahren finden und damit seine Existenz ein für alle Mal beweisen zu können. Dennoch könnte dies ein schwieriges Unterfangen sein. Schließlich ist die Umlaufbahn des Planeten 20 Mal größer als die des Neptuns, sodass er sich sozusagen "verstecken" könnte.

Brown jedoch soll nach wie vor von seiner Existenz überzeugt sein: "Bis es eine bessere Erklärung für all diese Phänomene gibt, glaube ich immer noch, dass Planet Neun wahrscheinlich real ist", so Brown.