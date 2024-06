Ein spätes Tor gegen Schottland macht der ungarischen Mannschaft Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Das Wichtigste in Kürze In der Gruppe A der EM-Vorrunde erzielt Ungarn mit einem Sieg gegen Schottland den dritten Platz.

Das entscheidende Tor machte Kevin Csoboth in der 10. Minute der Nachspielzeit.

Für Schottland geht nach diesem Spiel die Europameisterschaft zu Ende.

Dank Joker Kevin Csoboth (90.+10) träumt die ungarische Fußball-Nationalmannschaft vom Weiterkommen bei der Europameisterschaft.

Das spät in der Nachspielzeit erzielte 1:0 (0:0) am Sonntag (23. Juni) gegen Schottland wurde aber kurzzeitig von einem medizinischen Einsatz überschattet, infolgedessen Barnabás Varga unter Sichtschutz aus dem Stadion transportiert werden musste. Nach Informationen von MagentaTV war Varga noch vor Schlusspfiff ansprechbar und auf dem Weg ins Krankenhaus.

Gruppendritter: Ungarn mit drei Punkten

Das Team von Trainer Marco Rossi kletterte auf den dritten Platz in der Gruppe A. Die "Bravehearts" scheitern dagegen erneut in der Gruppenphase. Noch nie kamen sie bisher in die K.o.-Phase bei einer EM.

Die in Stuttgart vor 54.000 Zuschauern mit viel Bundesliga-Power angetretenen Magyaren sammelten drei Zähler, Schottland hat einen Punkt auf dem Konto.

Wie schon bei den Turnieren 2016 und 2021 qualifizieren sich neben den jeweils besten zwei Teams der sechs Vorrundengruppen auch die vier besten Dritten für die K.-o.-Phase. Auf dieses Szenario darf Ungarn noch hoffen.