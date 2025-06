In Nordrhein-Westfalen kam es zu einem tierischen Feuerwehreinsatz: Ein Hund und ein Fuchs hatten sich im Kanalnetz verirrt. Beamte konnten die Tiere retten.

Anzeige

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz mit einem Hund und einem Fuchs hat in Dinslaken für Aufsehen gesorgt. Passanten hatten am Vormittag aus einem Gullydeckel Hundegebell gehört und die Feuerwehr alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, fanden die Einsatzkräfte vor Ort zwei Tiere im Kanalnetz.

Das erste Tier, ein Hund, konnte ohne Probleme von einem Feuerwehrmann hochgehoben und gerettet werden. Das zweite Tier, das zunächst ebenfalls für einen Hund gehalten wurde, zog sich jedoch tiefer in ein enges Kanalrohr zurück. Nur gemeinsam mit dem sogenannten DIN Service, der in Dinslaken für die Kanalisation zuständig ist, dem Ordnungsamt und dem örtlichen Tierheim konnte das Tier ausfindig gemacht werden – es handelte sich um einen jungen Fuchs.

Anzeige

Anzeige

Das Wildtier konnte schließlich mit einem vorsichtigen Wasserstrahl aus dem Rohr getrieben und in einem Schacht gesichert werden. Nach einer kurzen Erholungsphase in einer Box wurde der Fuchs in ein nahegelegenes Waldstück entlassen. Der Einsatz dauerte knapp vier Stunden. Die Feuerwehr lobte die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen.