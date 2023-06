Anlässlich einer internationalen Konferenz in Oslo (Norwegen) über den Schutz von Kindern in Kriegen veröffentlichte das Kinderhilfswerk Unicef erschreckende Zahlen.

Neue Zahlen eines Berichts des "Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen" (Unicef) sorgen für Erschütterung. Rund 120.000 Kinder seien seit dem Jahr 2005 in Kriegen und Konflikten getötet oder verstümmelt worden, schreibt die Organisation anlässlich einer am Montag (5. Mai) beginnenden internationalen Konferenz in Oslo (Norwegen) über den Schutz von Kindern in Kriegen. Insgesamt haben die Vereinten Nationen (UN) in der Zeit von 2005 bis 2022 rund 315.000 schwere Kinderrechtsverletzungen verifiziert.

Unicef ruft daher die Regierungen dazu auf, "bestehende internationale Gesetze und Normen zum Schutz von Kindern im Krieg umzusetzen, Täter zur Verantwortung zu ziehen und dringend benötigte Mittel zum Schutz von Kindern in Konflikten bereitzustellen", heißt es in einer Pressemitteilung der Hilfsorganisation.

Jeder Krieg ist letztlich ein Krieg gegen Kinder. Catherine Russell, Unicef-Exekutivdirektorin

Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell bekräftigt: "Jeder Krieg ist letztlich ein Krieg gegen Kinder. (...) Wir alle müssen dafür sorgen, dass Kinder nicht länger den Preis für Kriege zahlen, die sie nicht selbst verursacht haben."

Verifizierte Kinderrechtsverletzungen

Getötet oder verstümmelt: Mehr als 120.000 Kinder

Von bewaffneten Gruppen rekrutiert: Mindestens 105.000 Kinder

Von Konfliktparteien entführt: circa 32.500 Kinder

Opfer sexueller Gewalt: mehr als 16.000 Kinder

Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser: mehr als 16.000

22.000 Fällen Verweigerung humanitärer Hilfe für Kinder : In mindestens

Außerdem wurden Millionen Kinder aus ihren Häusern/ Gemeinden vertrieben. Zudem hätten viele Freunde, Familienmitglieder oder Angehörige verloren oder wurden von ihnen getrennt.

Laut Unicef stammten die Daten aus mehr als 30 Konfliktsituationen in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika.

Auch seien dies nur die verifizierten Fälle, bekräftigt Unicef. Die tatsächlichen Zahlen seien vermutlich weitaus höher.

Forderungen von Unicef an die Regierungen

Um Kinder im Krieg besser zu schützen, fordert Unicef daher die Regierungen dazu auf, breits bestehende internationale Gesetze und Normen umzusetzen.

Insbesondere müssten zivile Infrastrukturen, Schulen und Krankenhäuser vor Angriffen geschützt werden.

Ebenso müssten der Einsatz von explosiven Waffen in Wohngebieten als auch die Rekrutierung und der Einsatz von Kindern durch bewaffnete Gruppierungen unterbunden werden.

Wenn die Rechte der Kinder verletzt würden, müssten zudem die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.