Unterwasser-Vulkan Axial Seamount könnte kurz vorm Ausbruch stehen

In den dunklen Tiefen des Pazifiks, verborgen vor den Augen der Welt, liegt der Axial Seamount. Dieser Unterwasservulkan, der Teil des berüchtigten Pazifischen Feuerrings ist, zeigt derzeit eine beunruhigende Zunahme seismischer Aktivitäten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Axial Seamount, ein Unterwasservulkan auf dem Juan de Fuca Rücken, zieht die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler:innen auf sich.

Seit seiner Entdeckung in den 1970er Jahren hat dieser Vulkan immer wieder mit Eruptionen überrascht.

Nun, mit einer Zunahme von Erdbeben und Anzeichen von Magmaaufstieg, fragen sich Experten, ob eine weitere Eruption bevorsteht.

Der Axial Seamount, ein faszinierender Unterwasservulkan, zieht derzeit die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler:innen auf sich, da er Anzeichen erhöhter seismischer Aktivität zeigt. Diese Aktivität deutet darauf hin, dass eine Eruption bevorstehen könnte. Bill Chadwick, ein Vulkanologe, der die Aktivitäten des Axial Seamount seit sechs Jahren überwacht, äußerte sich in einem Blogbeitrag der Oregon State University: "Ein Ausbruch scheint nicht unmittelbar bevorzustehen, aber es kann nicht ewig so weitergehen." Diese Aussage unterstreicht die Unsicherheit, die mit der Vorhersage von Vulkanausbrüchen verbunden ist, und die Notwendigkeit, die Entwicklungen genau zu beobachten.

Der Axial Seamount befindet sich auf dem Juan de Fuca Rücken im Pazifischen Ozean und ist etwa 300 Meilen vor der Küste Oregons gelegen. Der Vulkan, der zuletzt 2015 ausbrach, hat eine Geschichte von Eruptionen in den Jahren 1998 und 2011. Die gegenwärtige seismische Aktivität erinnert an die Anzeichen, die den vorherigen Ausbrüchen vorausgingen. Wissenschaftler:innen beobachten eine ähnliche Schwellung an der Basis des Vulkans, die durch aufsteigendes Magma verursacht wird, wie das "Discover Magazine" berichtet. Diese Beobachtungen sind entscheidend, um die Dynamik des Vulkans besser zu verstehen und zukünftige Eruptionen genauer vorhersagen zu können.

Anzeige

Anzeige

Ausbruch wäre wohl keine Gefahr für die Menschen

Trotz der erhöhten Aktivität wird erwartet, dass ein Ausbruch des Axial Seamount keine katastrophalen Folgen haben wird. Mike Stone vom Yellowstone Volcano Observatory erklärte gegenüber "Cowboy State Daily": "Dieser spezielle Vulkan ist wahrscheinlich der am besten überwachte Unterwasservulkan der Welt. Er ist faszinierend und stellt keine wirkliche Gefahr dar." Die Eruption wird voraussichtlich eher einem hawaiianischen Lavafluss ähneln, bei dem Lava ruhig aus der Caldera fließt und sich über dem Meeresboden ausbreitet, anstatt explosiv zu sein. Diese Art von Eruption ist weniger bedrohlich und bietet Wissenschaftler:innen die Möglichkeit, wertvolle Daten zu sammeln.

Teil des Pazifischen Feuerrings

Die Überwachung des Axial Seamount erfolgt seit 1997 mit einer Kombination aus geophysikalischen, chemischen und biologischen Sensoren sowie Videokameras, die Anzeichen von Magmafluss aufzeichnen. Diese umfassende Überwachung ermöglicht es den Wissenschaftler:innen, die Prozesse, die zu einem Vulkanausbruch führen, besser zu verstehen. Obwohl der Axial Seamount keine unmittelbare Gefahr für Menschen darstellt, trägt die Forschung dazu bei, das Wissen über vulkanische Aktivitäten zu erweitern und die Vorhersagegenauigkeit für andere potenziell gefährliche Vulkane zu verbessern.

Der Axial Seamount ist Teil des Pazifischen Feuerrings, einer der vulkanologisch aktivsten Regionen der Erde. Diese Region ist bekannt für ihre hohe Anzahl an Erdbeben und Vulkanausbrüchen, was sie zu einem wichtigen Forschungsgebiet für Vulkanologen macht. Die kontinuierliche Beobachtung und Analyse von Vulkanen wie dem Axial Seamount ist entscheidend, um die Dynamik der Erde besser zu verstehen und die Sicherheit der Menschen in vulkanisch aktiven Gebieten zu gewährleisten.

Anzeige