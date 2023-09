Unwetter auf Mallorca: Rekord-Regen und Überschwemmungen

Sintflutartige Niederschläge mit Rekordwerten haben Mallorca nicht nur schlechtes Wetter gebracht - sondern auch heftige Überschwemmungen. Viele Straßen, Häuser und Garagen sind überflutet.

Mallorca leidet unter Wassermassen. Bis zu 119 Liter Regen binnen 24 Stunden pro Quadratmeter sind an verschiedenen Orten auf der beliebten Urlaubsinsel vom Himmel gefallen. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) haben die Messstationen an der Balearen-Uni und in Secar de la Real seit Beginn der Messungen noch nie eine derart große Niederschlagsmenge erfasst.

Im Video: Sturm und Starkregen trifft Mallorca mit voller Wucht

Sintflutartiger Regen sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Das sonnige Mallorca ist eher für seine herrlichen Landschaften, idyllischen Dörfer und seine Partymeile bekannt statt für rekordverdächtiger Regenfälle. Doch genau die sorgten nun für Chaos auf der Baleareninsel, es regnete so viel wie nie zuvor. Der bisherige Höchstwert lag beispielsweise in San Moix bei 68 Litern im Jahr 2017, 2023 sind es 99 Liter. An der Universität der Balearen stieg der Wert von 69 im Jahr 2019 auf 104 Liter aktuell.

Laut Angaben der Feuerwehr sorgte der sintflutartige Regen auf der Baleareninsel für zahlreiche Einsätze, um Keller leer zu pumpen und in Not geratene Menschen zu retten. Bäche sollen sich in reißende Flüsse verwandelt haben, der Verkehr stand vielerorts still oder war zumindest stark beeinträchtigt. Die beliebte Touristenattraktion, der Ausflugszug "Roter Blitz" in Sóller, musste seine Fahrten annullieren, da das Gleisbett laut "Mallorca Magazin" vollgelaufen war.

Auf X teilten zahlreiche User Videos von den Überschwemmungen.

Menschen kamen aber offenbar nicht zu Schaden, die Unwetterwarnung der Stufe zwei (Orange) hob der Wetterdienst Aemet am Mittwochmittag (20. September) wieder auf.