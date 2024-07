Unwetter in Hessen: A4 bei Fulda wegen Überschwemmungen gesperrt

Nach dem heftigen Unwetter in Hessen gibt der Deutsche Wetterdienst keine Entwarnung für die Nacht. In Offenbach soll es weiter zu Schauern und Gewittern kommen.

Lokale Unwetter haben in Teilen Hessens Polizei und Feuerwehr ausrücken lassen. Im Kreis Kassel gab es nach Polizeiangaben überschwemmte Unterführungen, umgestürzte Bäume und herumgeschleuderte Gegenstände. In Söhrewald stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus, das dadurch unbewohnbar wurde. Verletzte gab es hier nicht.

Im Video: Heftige Unwetter über Deutschland: Zugausfälle und überflutete Keller

Bei Fulda war die A4 für circa zwei Stunden gesperrt - wegen extremer Überschwemmung beim nahen thüringischen Gerstungen. In der Folge bildete sich laut Polizei ein vier Kilometer langer Stau.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte auch für die Nacht auf Montag vor weiteren Schauern und Gewittern in Hessen. Am Montag soll der Regen abziehen. Tagsüber soll es nur noch vereinzelt Schauer im Bundesland geben.