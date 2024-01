Unwetter: Zug kracht gegen umgestürzten Baum und entgleist

Nach der Kälte- und Schneewelle in Deutschland folgen teilweise extreme Orkanböen. Sturmtief "Jitka" hat jetzt in Nordrhein-Westfalen sogar für einen Zug-Unfall gesorgt: Eine Regionalbahn entgleiste nach dem Zusammenstoß mit einem umgestürzten Baum.

Erst Kälte und Schnee, jetzt Regen und zum Teil heftige Orkanböen. Das Tief "Jitka" hat viele Gesichter. Besonders hinterhältig hat sich "Jitka" nun in Nordrhein-Westfalen gezeigt, indem es einen Baum umknicken ließ, der einen Personenzug zum Entgleisen brachte. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Zug mit 50 Fahrgästen kracht gegen umgestürzten Baum

Unwetter haben Deutschland in weiten Teilen fest im Griff. Und die können richtig gefährlich sein. In Nordrhein-Westfalen haben soeben Sturmböen zu einem Unfall geführt. Bei Bad Driburg in Ostwestfalen sorgten starke Winde für das Umstürzen eines Baumes, der auf Bahngleisen zum Liegen kam. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, kam es zu einem gefährlichen Zusammenstoß: Ein Zug, besetzt mit rund 50 Fahrgästen, prallte auf den Baum und wurde aus den Schienen gehoben. Wie durch ein Wunder kippte der Zug nicht zur Seite, keiner der Fahrgäste wurde verletzt.

Derzeit ist der betreffende Gleisabschnitt zwischen Paderborn und Kreiensen in Niedersachsen gesperrt, die Bergung des Zuges wird einige Stunden in Anspruch nehmen, da Hilfsmittel an den Unfallort transportiert werden müssen. Erst dann kann entschieden werden, wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleiben muss. Wie groß und teuer der Schaden am Zug selbst ist, wurde vom Sprecher der Nordwestbahn noch nicht bekannt gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt inzwischen vor Unwettern in vielen Teilen des Landes. Erwartet werden Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde, an den Küsten könnten 100 km/h erreicht werden, am Brocken sogar 160 km/h. Das Wetter hat auch Einfluss auf den Fährbetrieb: Die nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr werden derzeit nicht bedient.

