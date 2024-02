Das bunte Treiben in Deutschlands Karnevalshochburgen geht wieder los, doch das Wetter scheint den Jecken einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen.

Anzeige

Pünktlich zur Weiberfastnacht am Donnerstag (8. Februar) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in mehreren Karnevalsregionen vor ergiebigem Dauerregen. Besonders betroffen seien große Teile von Nordrhein-Westfalen sowie einige Landkreise in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Im Video: Karneval in Gefahr? In NRW drohen Überflutungen und Erdrutsche

Gerade in der Karnevalshochburg NRW werden Niederschlagsmenge zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet, meldet "Focus Online".

Besonders im Norden von NRW und im Sauerland erwarten Meteorologen starke Regenfälle und Dauerregen mit Temperaturen um die 3 Grad Celsius. Die Temperaturen im Rheinland werden mit bis zu zehn Grad Celsius erwartet. Besonders in der Eifel müssen Karnevalisten mit teilweise starken Windböen rechnen, vermeldet der DWD.

Diese Regionen sind besonders von Regen und Unwetter betroffen: