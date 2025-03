Teilnehmer stoppten ihn: Kokain-Fahrer wollte in Rosenmontagsumzug bei Köln rasen

Weil mutige Jecken eingriffen, wurde der Wagen eines 51-Jährigen gestoppt. Er wollte in den Rosenmontagsumzug in Großvernich fahren.

In Großvernich bei Köln kam es am Montag (3. März) zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 51-jähriger Mann versuchte, sein Auto in den laufenden Rosenmontagszug zu steuern. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet unter Berufung auf die Polizei Euskirchen, dass der Mann von einem Privatgrundstück aus in Richtung der feiernden Menge fuhr.

Aufmerksame Teilnehmer reagierten und stoppten den Fahrer. Die Polizei betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine direkte Gefahr für die Feiernden bestand. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Kokaintest fiel positiv aus.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.