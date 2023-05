Betrug auf Facebook: Ehepaar erhält in Thailand 12.640 Jahre Haft 

Ein unglaubliches Urteil von 12.640 Jahren Haft erhielt ein Ehepaar in Thailand für ihre Betrugsmasche auf Facebook, wie die "Bangkok Post" berichtet. Immerhin: Nach einem Geständnis des Paares wurde die Haftstrafe auf 5.056 Jahre pro Person reduziert.

Betrug lohnt sich nicht. Erstrecht nicht in Thailand. Ein Ehepaar in Thailand soll laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) zwischen März und Oktober 2019 Menschen auf Facebook dazu animiert haben, in einen Sparplan mit hoher Rendite zu investieren. Der Erfolg für das Betrügerpaar ließ nicht lange auf sich warten.

Gewinn: 35 Millionen Euro in sechs Monaten

In nur etwas mehr als einem halben Jahr konnte das Ehepaar auf Facebook über 2.500 Menschen für ihren renditestarken Sparplan akquirieren. Dabei nutzten die beiden die Geldgier der Anleger aus: Etwa 35 Millionen Euro sollen "angelegt" worden sein. Geld, das allerdings zu 100 Prozent in die Taschen des Paares wanderte - und nicht wie gedacht in einen Sparplan.

Die extrem hohen Urteile beziehen sich allerdings nicht nur auf die Facebook-Betrugsmasche. In Thailand können Urteile addiert werden - und da das Ehepaar sich in zahlreichen Anklagepunkten verantworten muss, ist eine so riesige Haftstrafe zusammengekommen. Unterm Strich zählt das alles allerdings wenig. Denn laut der Gesetze des Landes müssen beide maximal je "nur" 20 Jahre in Haft.