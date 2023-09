US-Bericht: Warum Chinas Ex-Außenminister wirklich verschwunden ist

Der chinesische Außenminister Qin Gang wurde vor einigen Monaten aus dem Amt entlassen und verschwand von der Bildfläche. Der offizielle Grund: Probleme der Lebensführung. Ein US-Bericht deckt nun auf, was dem zugrunde liegt.

Anzeige

Qin Gang galt einst als einflussreicher Diplomat und enger Vertrauter des chinesischen Machthabers Xi Jinping. Im Juni wurde er plötzlich als Außenminister der Volksrepublik China abberufen - nach nur sieben Monaten im Amt. Ein Insider hat nun laut "Wall Street Journal" Informationen darüber geliefert, warum Qin Gang das diplomatische Parkett verlassen musste.

Im Video: Auch Chinas Verteidigungsminister ist verschwunden

Demnach hatte der hochrangige Politiker eine außereheliche Affäre in den Vereinigten Staaten - während er als chinesischer Botschafter in Washington D.C. stationiert war. Offenbar haben die beiden auch ein gemeinsames Kind. Der 57-jährige Diplomat war von Juli 2021 bis Anfang 2023 in der US-Hauptstadt. Dem Bericht zufolge kam die außereheliche Beziehung während einer internen Untersuchung der chinesischen Parteiführung ans Licht.

China will sich nicht äußern

Offiziell begründete China die Abberufung von Qin Gang mit "Problemen der Lebensführung". Tatsächlich ist dies im kommunistischen Machtapparat oft eine Umschreibung für außereheliche Affären. Zunächst erklärte man Qins Fernbleiben in China mit einer "Erkrankung" - die Behörden zogen diese Version später zurück.

Wo sich Qin Gang derzeit aufhält, ist unklar, allerdings kooperiere er laut Bericht mit den chinesischen Ermittlern. Das chinesische Außenministerium wollte sich gegenüber CNN nicht zu dem Bericht äußern.