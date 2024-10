US-Sänger und zweifacher Grammy-Gewinner Jack Jones ist tot

Mit seiner sanften und klaren Stimme verzauberte Jack Jones Generationen. Spätestens mit seinem Ohrwurm zur Serie "Love Boat" hatte er Kultstatus erreicht. Nun verstarb der US-Sänger Jack Jones im Alter von 86 Jahren.

Das Wichtigste in Kürze Der bekannte Sänger und Interpret des Titelsongs zu "Love Boat", Jack Jones, ist verstorben.

Jack Jones kann auf eine lange und glänzende Karriere zurückblicken - zwei Grammys und mehrere Nominierungen ehrten seine künstlerische Arbeit.

Selbst Kreuzfahrtunternehmen ehren den Sänger mit Nachrufen.

Jack Jones ist tot. Der begnadete Sänger und zweifache Grammy-Gewinner ist im hohen Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Rancho Mirage, Kalifornien, verstorben. Der Musiker feierte seine größten Erfolge in den Sechzigerjahren. Genau während dieser Zeit erhielt er den Ritterschlag für seine künstlerische Darbietung: Zwei Grammys.

Jones verlor den Kampf gegen den Blutkrebs

Vielleicht kennen ihn in Deutschland nicht alle. Aber wer sich an die US-Kreuzfahrt-Serie "Love Boat" erinnern kann, der kennt auch Jack Jones. Schließlich war er es, der dem Titelsong der gleichnamigen US-Serie seine begnadete Stimme schenkte. Mit 86 Jahren blickt der Sänger auf ein langes und erfolgreiches Leben zurück, musste allerdings in den letzten beiden Jahren gegen eine Leukämieerkrankung kämpfen, gegen die er am Ende verlor. Er starb am Mittwochnacht (23. Oktober) in einem Krankenhaus in Rancho Mirage, Kalifornien.

Die ganz großen Highlights von Jones' Karriere sind ohne Frage die beiden Grammys, die ihm in den Sechzigerjahren verliehen wurden. Nicht für irgendwas, sondern für die beste Gesangsleistung wurde er honoriert - und zwar für den Song "Lollipops And Roses" und "Wives and Lovers". Weitere Grammy-Nominierungen folgten wie zum Beispiel für das Album "Jack Jones Paints A Tribute To Tony Bennett" im Jahr 1999, so "Spiegel".

Love Boat - der Titel zur gleichnamigen TV-Serie katapultierte Jones in den Olymp

Allerdings hat wohl kaum ein Song das Leben von Jack Jones mehr bestimmt als der Titelsong für "Love Boat". Ein wahrer Ohrwurm, der ihm 1980 gelungen war und der ihn in den Musik-Olymp katapultierte. Nicht nur er, sondern auch viele andere Stars konnten mit der gleichnamigen Serie in eine fantastische Karriere starten. Ob Tom Hanks, Patrick Duffy, David Hasselhoff oder Michael J. Fox - die Liste der illustren "Bordgäste" war sehr lang.

Die Reederei "Princess Cuises", die mit ihrer "Pacific Princess" als Bühne für die TV-Serie berühmt wurde, verabschiedete sich mit einem emotionalen Nachruf auf der Kurznachrichtenplattform X: "Jacks Stimme wird immer Teil unserer Reise und der Erinnerungen unserer Gäste sein. Wir feiern sein Leben und die Freude, die er unserer Princess-Familie gebracht hat. Für immer in unseren Herzen."

