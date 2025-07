Der US-Bürger Martindale lieferte den russischen Aggressoren in der Ostukraine wichtige Informationen. Jetzt wurde der Überläufer auf Anordnung von Putin dafür belohnt.

Daniel Martindale, ein amerikanischer Staatsbürger, der dem Kreml geholfen hat, ukrainische Truppen zu attackieren, hat in Moskau einen russischen Pass erhalten. Das russische Staatsfernsehen strahlte am Dienstag (15. Juli) einen Bericht aus, in dem Martindale mit gestutztem Bart und in Anzug und Krawatte lächelnd seine neuen Dokumente entgegennahm, wie Reuters berichtet.

US-Bürger hilft Putins Truppen in Ostukraine

"Ich, Daniel Richard Martindale, nehme freiwillig und bewusst die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation an und schwöre, die Verfassung zu achten", sagte er in gutem Russisch. "Die Überzeugung, dass Russland nicht nur meine Heimat, sondern auch meine Familie ist - ich bin sehr froh, dass dies nicht nur in meinem Herzen, sondern auch gesetzlich verankert ist", sagte Martindale vor Fernsehkameras und hielt den russischen Pass hoch.

Staatliche Medien berichteten, Martindale habe den Pass auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin erhalten. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums lehnte eine Stellungnahme ab. Martindale, der sich selbst als christlicher Missionar bezeichnet, ist einer von vielen Ausländer:innen, die Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützt haben. Es sind jedoch nur wenige Ausländer:innen bekannt, die Russland von innerhalb der Ukraine aus logistische Unterstützung geleistet haben.

"Russland ist meine Familie", so der Missionar

Martindale lernte Russland lieben, als er 2018 dort lebte, die Sprache studierte und in der am Pazifik gelegenen Hafenstadt Wladiwostok Englisch unterrichtete, wie Reuters weiter berichtet. Martindale, inzwisschen Anfang 30, lebte in den Monaten vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in Polen. Er habe geahnt, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde, sagte er später gegenüber InfoDefense, einem pro-russischen Medienprojekt, und wollte dabei sein, wenn es passiert.

Martindale schwang sich auf ein Fahrrad und fuhr im Februar von Polen aus über die ukrainische Grenze. Er befand sich in der westukrainischen Stadt Lviv, als Russland seinen Angriff startete. "Es war eigentlich ganz schön aufregend", sagte er im Mai gegenüber InfoDefense. "Ich begriff, dass das Abenteuer, auf das ich mich gefreut hatte, nicht abgebrochen werden würde. In den folgenden zwei Jahren machte sich Martindale auf den Weg in die Ostukraine, wo er in einem von den Ukrainern gehaltenen Dorf in der Nähe der Frontlinie in der Region Donezk lebte.

Lieferte russischen Aggressoren wichtige Informationen

In seinem Garten pflanzte er Karotten, Süßkartoffeln und Mais an und feierte mit den Dorfbewohner:innen Geburtstage und Feiertage, wie er später dem "Wall Street Journal" erzählte. Insgeheim gab Martindale Informationen an die prorussischen Truppen weiter, darunter Einzelheiten über ukrainische Militärstellungen und andere Geheimdienstinformationen.

Am Dienstag lobte Denis Puschilin, der von Moskau eingesetzte Führer des von Russland kontrollierten Teils der Region Donezk, Martindale. Einige der von ihm weitergegebenen Informationen bildeten die Grundlage für die russischen Pläne zur Einnahme von Kurachowo, einer Stadt in der Nähe des wichtigen ukrainischen Logistikzentrums Pokrowsk.

"Alles getan, um das Leben der russischen Soldaten zu retten"

Nachdem er zwei Jahre lang als Informant für Russland gearbeitet hatte, wurde Martindale von den russischen Streitkräften aus der Ukraine gebracht, als diese die Kontrolle über das Dorf übernahmen, in dem er lebte. "In den letzten zwei Jahren habe ich alles getan, um das Leben der russischen Soldaten zu retten und den Russen in der Ukraine eine Zukunft zu sichern. Das möchte ich auch weiterhin tun", so der Überläufer.