Kampf ums Weiße Haus

US-Wahl 2024: Harris oder Trump? Das passiert, wenn keiner die Mehrheit erreicht

Am kommenden Dienstag (5. November) ist es so weit und es ist Wahltag in den USA. Aktuell zeichnet sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris ab. Doch was geschieht, wenn beide gleich viele Stimmen holen?