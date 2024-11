Wenige Tage vor der US-Wahl geht die Demokratin Harris aufs Ganze: Sie tritt live vor ein Millionenpublikum - in einer TV-Show, die vor Spott keinen Halt macht.

Das Wichtigste in Kürze Kamala Harris tritt im Endspurt vor der US-Wahl in der Comedyshow "Saturday Night Live" auf, um ihre Kampagne zu unterstützen.

Schauspieler Harrison Ford spricht sich öffentlich in einem Video für Harris aus.

Frühere Trump-Regierungsmitglieder warnen vor einer erneuten Wahl Trumps.

Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris tritt im Endspurt vor der US-Wahl bei der quotenstarken Sketch-Comedyshow "Saturday Night Live" auf. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter auch der Sender NBC, auf dem die Show ausgestrahlt wird.

Zuvor hatte Harris auf ihrem Weg von einem Wahlkampfauftritt überraschend in New York haltgemacht, wo die TV-Sendung aufgenommen wird. Es ist die letzte Folge der beliebten Comedyshow vor dem US-Wahltag am 5. November. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harris und dem Republikaner Donald Trump voraus.

Schauspieler Harrison Ford unterstützt Kamala Harris

Hollywood-Star Harrison Ford (82) will bei der US-Präsidentschaftswahl für die Demokratin Kamala Harris stimmen. Das sagt der Schauspieler in einem Video, das die Harris-Kampagne auf der Plattform X veröffentlichte. "Die Wahrheit ist: Kamala Harris wird Ihr Recht schützen, in politischen Fragen und Ideen anderer Meinung zu sein als sie", wirbt der aus Filmreihen wie "Indiana Jones" und "Star Wars" bekannte Ford in dem Clip. Selbst Mitglieder der früheren Regierung von Donald Trump warnen inzwischen davor, den Republikaner noch einmal zu wählen.

Sowohl Harris als auch Trump werden im Wahlkampf von einer Reihe Prominenter unterstützt. Zuletzt hatte auch der Schauspieler und ehemalige republikanische Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger (77), seine Unterstützung für Harris erklärt.

